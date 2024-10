Mundo Boca: El poderoso equipo que podría tener Gago en 2025

Una vez solucionado el tema más urgente e importante que el Xeneize tenía en el debe, los dirigentes de la institución de Boca, con Juan Román Riquelme a la cabeza, comienzan a enfocarse en la diagramación del plantel con el que se disputarán los desafíos en 2025. En ese aspecto, las posibles incorporaciones son varias, y responden a las necesidades que tiene Boca en ciertos puestos de la cancha.

En cuanto a los defensores, a la posibilidad del zaguero de Vélez Valentín Gómez se sumó la posible llegada de Gonzalo Piovi. Actualmente en el Cruz Azul de México, fue dirigido por Fernando Gago en su etapa en Racing, y trascendió como un pedido del nuevo DT. Su polifuncionalidad le da un plus, ya que puede jugar como central o lateral izquierdo. La única complicación sería sacarlo de la Máquina Cementera, debido a que tiene contrato hasta 2026 y su club no lo vendería por menos de 4 millones de dólares.

Gonzalo Piovi fue un referente de Racing en la etapa de Gago como DT. /Foto: web

Otro de los lugares donde Boca quiere refuerzos es el mediocampo. Allí sigue viva la chance de cerrar a Carlos Palacios, que ya había sido objeto de negociaciones en el mercado de pases anterior. La estrella de Colo – Colo viene de marcarle un gol a River en la llave de cuartos de final de la Libertadores, y comenzó a tener participación con la Selección de Chile debido a sus altos rendimientos.

En declaraciones a la prensa trasandina, no ocultó su entusiasmo sobre calzarse la azul y oro: “Sería una gran felicidad y un gran orgullo poder llegar a Boca. Esperemos que, si se dan las cosas como en su momento, se pueda dar. Es una locura, es un equipo maravilloso, que mueve mucho. Vi el clásico contra River y me dio bronca que perdiera”, aseguró al programa de streaming La Junta.

Además, hasta reconoció que tiene contacto asiduo con Riquelme, lo que allana las negociaciones: “Me habló después del partido de River, que jugamos acá en Chile. Estaba feliz. Me felicitó por el gol, que confiara en mí, que quizás yo no me daba cuenta del jugador que podía ser. Le había puesto contento que le haya hecho un gol a River”.

Palacios mantiene contacto con Riquelme, y se entusiasma con llegar a Boca. /Foto: web

Finalmente, aunque todavía es muy pronto y parece simplemente una quimera, ya se menciona la vuelta de un campeón del mundo a Brandsen. En su visita al programa de streaming “Paren La Mano”, el periodista César Merlo, especializado en el mercado de pases, dejó la puerta abierta al posible retorno de Leandro Paredes a mediados de 2025. Cabe destacar que el contrato del volante con el club italiano finaliza en junio del próximo año.

El contrato de Leandro Paredes con la Roma finaliza en junio de 2025/ Foto: AP

Mientras tanto, para sus primeros partidos como entrenador del club, Fernando Gago podrá contar con todo el plantel. Cristian Medina, Marcos Rojo y Gary Medel se recuperan satisfactoriamente de sus lesiones, mientras que Sergio Romero podrá retornar tras cumplir su sanción.

Los únicos que todavía están entre algodones son Lucas Blondel, que sigue trabajando diferenciado y podrá retornar al verde césped a fin de año, y Luis Advíncula, que tendrá que recuperarse de una dolencia que arrastra desde la Copa América.