Un sueño ¿imposible?: Paolo Guerrero fue ofrecido a Godoy Cruz

Este mercado de pases de la Liga Profesional sigue en movimiento, ya que los clubes siguen buscando jugadores de peso para reforzar los planteles y Godoy Cruz no es la excepción, ya que en los últimos días fue ofrecido Paolo Guerrero.

El golador peruano, de 39 años, está libre luego de su pobre paso por el Avaí Futebol Clube de Brasil y está siendo ofrecido a varios clubes de sudamerica, pero el ex capitán de la Selección peruana está tentado con recalar en Argentina donde también está negociando con Racing, quien le ofreció un contrato por productividad, debido a su estado físico.

RING, RING☎️💥🔥🔥🔥🔥🔥#PaoloGuerrero a tanta insistencia en argentina, le llovió una propuesta de Godoy Cruz y están analizando.

Podría arribar... 🔍 pic.twitter.com/PHkPcHiOFD — Omar Oré🎙🎛📡📻📊 (@FutbolTotalP) January 17, 2023

El posible arribo de Guerrero al Tomba es casi una utopía, ya que además de su edad y su inactividad, las pretensiones económicas del ex goleador del Bayern Munich, Hamburgo, Flamengo, Corinthians e Inter de Porto Alegre son inalcanzables para las arcas tombinas.

Durante la temporada 2022, el histórico goleador de la Selección de Perú vistió la camiseta del Avaí. Sin embargo, no encontró su mejor versión futbolística y apenas sumó 427 minutos en diez partidos, y no logró marcar ningún gol. Además, solo en dos ocasiones completó los novena minutos, mientras que disputó más de 45 minutos solamente dos veces. En todas esas presentaciones no marcó ningún gol ni brindó asistencias.

El entorno de #PaoloGuerrero tiene una propuesta de un club argentino de una ciudad en la que jugó la Copa América 2011: Mendoza. Godoy Cruz le hizo una propuesta y están analizando. — Johnny Ayala Valverd (@ayaladeporte) January 17, 2023

Su último partido fue el 2 de octubre de 2022, cuando estuvo en cancha por 22 minutos. Desde allí no fue más convocado por una lesión en su rodilla derecha, la misma en la que sufrió la rotura del ligamento en 2020 y por la que fue intervenido quirúrgicamente a fines de 2021.