Un ídolo de River Plate se postuló como reemplazo de Marcelo Gallardo para ser directo técnico

Marcelo Gallardo aún no confirmó su continuidad como director técnico de River Plate más allá de fines de diciembre cuando finalice su contrato y los candidatos a reemplazarlo empezaron a aparecer en el radar de la consideración de los directivos para continuar el proyecto deportivo.

A la espera de contar con los servicios de una figura que conozca los cimientos de una institución de gran magnitud popular como “El Millonario”, una estrella histórica que jugó en las inferiores expresó su deseo de ser DT.

“Sinceramente hoy no se me pasa por la cabeza, pero en un futuro podría ser. Me encantaría porque nací en el club”, afirmó en primer lugar Javier Saviola, actual entrenador del Juvenil A de Barcelona en conversación con el programa ¿Cómo te va?, en Direct TV Sports.

“River ilusiona a todos porque es uno de los equipos grandes y es donde yo nací, pero uno tiene que pensar en lo que está haciendo ahora, en el presente y estoy muy feliz con mi nueva tarea. En un futuro veremos”, advirtió.

Además, detalló cuáles son sus tareas en el conjunto culé: “Estoy en el juvenil A del Barcelona y es un placer enorme, son chicos de 17, 18 y 19 años que ya están rozando la Primera. Es una especia de Cuarta o Quinta División. Para mí es un desafío importantísimo porque los chicos están a un paso de la Primera y ellos lo saben”.