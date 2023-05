Un extranjero dijo en TikTok que el estadio Malvinas Argentinas es una “basura” y desató la furia de todos

Además de volver a ilusionar a los argentinos, el Mundial Sub-20 de fútbol recibe la atención de visitantes, tanto aficionados al deporte como aquellos interesados en mostrar en detalle los lugares donde se juegan los partidos en Argentina. Esta vez, un usuario estadounidense de TikTok lanzó duros términos para referirse al Malvinas Argentinas, el estadio de Mendoza, y terminó lleno de críticas por parte de los argentinos.

A través de un video, el usuario @milesawayfromhome86 mostró el estado de las populares en el estadio ubicado en el parque General San Martín, aunque sin contextualizar ni indagar al respecto por qué sucede esa situación en el fútbol argentino.

“Estoy en el Copa del Mundo Sub-20 en Argentina. Compré los asientos más baratos posibles y puedo sentarme en estas gradas de cemento. Es basura absoluta. Tenía la esperanza de que tal vez podría encontrar mejores asientos, ya que no es un gran partido”, dijo el hombre.

El alambrado de las populares tampoco le gustó: “Desafortunadamente estoy encerrado en esta área. Está bloqueado por alambre de púas. Si quiero ir a sentarme en una silla, tengo que encontrar mi camino a través de todo esto. No creo que eso pueda suceder”.

“Mi trasero no está hecho para esto. Debería haber gastado los 3 dólares extra para conseguir mejores asientos”, cerró en su clip, que ronda las 40.000 reproducciones.

El TikTok viral desató el repudio de los argentinos, quienes no tardaron en contestarle al estadounidense: “Yanki descubre la ✨popular✨. Antes de llamar basura a la cancha investiga un poco o llamate al silencio”.

Otro usuario disparó: “Acá el fútbol no se vive como en USA el baseball. Ese sector es la ‘popular’ y la gente que va ahí no está sentada, porque están cantando y saltando”. Y más personas argentinas sumaron: “Ahí no es para sentarse, gringo, es pa’ alentar, papito”, “Te jodiste por tacaño” y “Gringos descubren la popu”.

Seguí leyendo: