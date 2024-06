Un equipo europeo sorprende con su interés por Ángel Di María: “Lo esperamos después de la Copa América”

El futuro de Ángel Di María se encuentra en el centro de atención del fútbol europeo tras las recientes declaraciones del presidente del Besiktas, Huseyin Yucel, quien confirmó el interés del club turco en fichar al jugador.

Las negociaciones, según indicó, están avanzadas y esperan una respuesta del futbolista después de la Copa América.

Declaraciones del presidente del Besiktas

“Estamos esperando a Di María para después de la Copa América porque hemos hecho todo lo posible. Ha dicho que decidirá después de la Copa América”, mencionó Huseyin Yucel en una entrevista con la televisión turca. Di María será jugador libre al finalizar su contrato con el Benfica el 30 de junio.

Ángel Di María (Gentileza Ojogo)

Ángel Di María, actualmente participando en la Copa América con la selección argentina, ha quedado con el pase en su poder. Benfica le ha ofrecido continuar en el equipo debido a su excelente desempeño en la última temporada, donde anotó 17 goles y brindó 15 asistencias.

Sin embargo, el interés de Besiktas y otros equipos pone en duda su permanencia en el club portugués.

Además de Besiktas, Rosario Central manifestó su deseo de contar nuevamente con Di María, aunque las amenazas de bandas narcos complican esta posibilidad.

El delantero de Benfica Angel Di María (AP Foto/Armando Franca)

El Inter Miami también sonó como un posible destino, pero el entrenador Gerardo Martino disipó estos rumores: “Sobre Di María me mencionaron una posibilidad muy al pasar. Yo hoy en día no me imagino...”. Añadió que no tienen lugar en los ‘Designated Player’ (Jugador franquicia), lo cual limita la viabilidad de la incorporación del argentino al club estadounidense.

Propuesta de Besiktas

El presidente Yucel afirmó que Besiktas ha hecho todo lo posible para asegurar la firma de Di María: “Si viene, vendrá gratis por un solo año”.

También explicó que la decisión dependerá de la valoración económica del jugador y la adaptación de su familia a vivir en Estambul. “Ya tenemos expectativas. Sí, sí. Yo también tengo muchas expectativas, pero está bien. Es bueno ir con calma de nuevo”, añadió.

