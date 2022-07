Triunfazo: agónica victoria de Los Pumitas ante Australia en el debut del Oceanía Championship

El seleccionado juvenil de rugby, Los Pumitas, derrotó gónicamente al local Australia por 24-22 en su debut por el torneo Oceanía Rugby Championship, que se disputa en la ciudad de Brisbane.

El encuentro se disputó en el Sunshine Coast Stadium y tuvo un resultado parcial igualado en 14 tantos. El conjunto argentino logró el triunfo con la conversión de un penal del apertura ingresado Agustín Sascaro a dos minutos del final.

El campeonato Oceanía Rugby Championship cuenta además con la participación de los representativos de Nueva Zelanda e Islas Fiji.

FINAL DEL PARTIDO



😀Triunfazo de Los Pumitas ante Australia en el debut en el Oceanía U20 Championship. #VamosPumitas #RugbyArgentino pic.twitter.com/Hu7VCiiXmi — Los Pumitas (@lospumitasarg) July 1, 2022

Los Pumitas jugarán nuevamente el martes 5 con los All Blacks Jr. a la 1:00 y finalizarán la fase clasificatoria el domingo 10 frente a Fiji, en el mismo horario.

Síntesis del triunfo de Los Pumitas sobre Australia

Australia: Adrian Brown, Tom Maka y Remsy Lemisio; Lopeti Faifua y Luke Callan; Daniel Maiava, Nick Baker y Ned Slack-Smith (capitán); Kalani Thomas y Mason Gordon; Floyd Aubrey, Taj Annan, Lukas Ripley y Darby Lancaster; Mac Grealy. Entrenador: Nathan Gray. Ingresaron: Max Craig, Paddy Tagg, Siosifa Amone, Mitch Watts, Connor Sevey Ben Dowling.

Argentina: Matías Medrano, Boris Wegner y Martín Villar; Lorenzo Colidio y Efraín Elías; Valentín Cabral, Pedro Rubiolo y Eliseo Chiavassa; Mateo Albanese (capitán) y Tomás Suarez Folch; Agustín Fraga, Mariano García Ascarate, Justo Piccardo y Tomás Elizalde; Mateo Soler. Entrenador: José Pellicena. Ingresaron: Tomás Bartolini, Francisco Palazzi, Renzo Zanella, Federico Albrisi, Aitor Bildosola, Agustín Sascaro y Faustino Sánchez Valarolo.

Estadio: Sunshine Coast Stadium (Brisbane).

Tantos en el primer tiempo: 5′ try penal (LP), 7′ penal Gordon , 10′ penal Gordon (A), 18′ try Mack Grealy (A), 27′ try penal (LP) y 31′ penal Gordon . Resultado parcial: Australia 14-Los Pumitas 14.

Tantos en el segundo tiempo: 5′ try Chiavassa convertido por Suarez Folch (LP), 35′ try penal (A) y 79′ penal Sascaro (LP). Resultado final :Australia 22- Los Pumitas.

Amonestado en el primer tiempo: 27′ Lemisio (A)

Amonestado en el segundo tiempo: 35′ Elías (LP)