27 de junio de 2026 - 21:21

Torneo del Interior: Marista con importante triunfo ante Liceo

El Quince Tricolor dio cuenta de los Clavos, por 31 a 15. Los Tordos por su parte cayó ante Sociedad Sportiva

Torneo del Interior. Interesantes partidos de rugby hubo en la cuarta fecha del certamen que reúne a los mejores equipos del país. En Paraná Estudiantes recibió a los riocuartenses de&nbsp; Urú Curé y los venció 30 a 17

Torneo del Interior. Interesantes partidos de rugby hubo en la cuarta fecha del certamen que reúne a los mejores equipos del país. En Paraná Estudiantes recibió a los riocuartenses de  Urú Curé y los venció 30 a 17

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Torneo del Interior. Un buen triunfo tuvo Marista frente a Liceo RC.

Torneo del Interior. Un buen triunfo tuvo Marista frente a Liceo RC.

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La tarde de sábado acogió una nueva fecha para el Torneo del Interior, porque se puso en juego la cuarta fecha del Torneo del Interior ‘A’ y la tercera del Torneo del Interior ‘B’, completando una jornada a puro rugby a lo largo y ancho del país. Marista se impuso a Liceo RC y Los Tordos cayó en su visita a Sociedad Sportiva.

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A su vez, quedaron definidos tanto los cuartos de final del TDI B, como así también las revalidas, a disputarse el próximo 25 de julio. A continuación, los resultados y los siguientes compromisos de cada certamen.

TDI A – Fecha 4 – sábado 27 de junio

Zona 1

GER 27 v Tucumán Rugby 39

Marista RC 31 v Mendoza RC 15

Zona 2

Estudiantes de Paraná 30 v Urú Curé 17

Tala 90 v CURNE 8

Zona 3

Universitario de Córdoba 50 v Santa Fe Rugby 40

Jockey de Rosario 56 v Córdoba Athletic 17

Zona 4

Duendes 28 v La Tablada 19

Jockey de Córdoba 48 v Old Resian 45

La próxima fecha

TDI A – Fecha 5 – Sábado 25 de julio

Tucumán Rugby vs. Marista RC

Gimnasia y Esgrima de Rosario vs. Mendoza RC

Urú Curé vs. Tala RC

Estudiantes de Paraná vs. CURNE

Santa Fe Rugby vs. Jockey Club de Rosario

Universitario de Córdoba vs. Córdoba Athletic

Old Resian vs. Duendes RC

Jockey Club de Córdoba vs. La Tablada.

torneo del

¿Qué pasó en el Torneo del Interior B?

Los resultados en la zona "B" del TDi fueron

Zona 5

Natación y Gimnasia 36 v CRAI 33

Paraná Rowing 52 v Cardenales RC 14

Zona 6

Tucumán Lawn Tennis 37 v IPR Sporting 33

Mar del Plata Club 28 v Universitario de San Juan 20

Zona 7

Liceo RC 25 v Huirapuca RC 31

Los Tordos RC 16 v Sociedad Sportiva 32

Zona 8

Palermo Bajo 20 v Jockey Villa María 23

Universitario de Tucumán 35 v Tigres RC 34

TDI B – Cuartos de final – sábado 25 de julio

Natación y Gimnasia v Universitario de Tucumán

Tucumán Lawn Tennis v Huirapuca RC

Sociedad Sportiva v IPR Sporting

Palermo Bajo v Paraná Rowing Club

TDI B – Revalidas – sábado 25 de julio

Cardenales RC v Tigres RC

Mar del Plata Club v Los Tordos RC

Liceo RC v Universitario de San Juan

Jockey Villa María v CRAI

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