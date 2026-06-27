Torneo del Interior: Marista con importante triunfo ante Liceo

La tarde de sábado acogió una nueva fecha para el Torneo del Interior, porque se puso en juego la cuarta fecha del Torneo del Interior ‘A’ y la tercera del Torneo del Interior ‘B’, completando una jornada a puro rugby a lo largo y ancho del país. Marista se impuso a Liceo RC y Los Tordos cayó en su visita a Sociedad Sportiva.
A su vez, quedaron definidos tanto los cuartos de final del TDI B, como así también las revalidas, a disputarse el próximo 25 de julio. A continuación, los resultados y los siguientes compromisos de cada certamen.
TDI A – Fecha 4 – sábado 27 de junio
GER 27 v Tucumán Rugby 39
Marista RC 31 v Mendoza RC 15
Zona 2
Estudiantes de Paraná 30 v Urú Curé 17
Tala 90 v CURNE 8
Zona 3
Universitario de Córdoba 50 v Santa Fe Rugby 40
Jockey de Rosario 56 v Córdoba Athletic 17
Zona 4
Duendes 28 v La Tablada 19
Jockey de Córdoba 48 v Old Resian 45
La próxima fecha
TDI A – Fecha 5 – Sábado 25 de julio
Tucumán Rugby vs. Marista RC
Gimnasia y Esgrima de Rosario vs. Mendoza RC
Urú Curé vs. Tala RC
Estudiantes de Paraná vs. CURNE
Santa Fe Rugby vs. Jockey Club de Rosario
Universitario de Córdoba vs. Córdoba Athletic
Old Resian vs. Duendes RC
Jockey Club de Córdoba vs. La Tablada.
¿Qué pasó en el Torneo del Interior B?
Los resultados en la zona "B" del TDi fueron
Zona 5
Natación y Gimnasia 36 v CRAI 33
Paraná Rowing 52 v Cardenales RC 14
Zona 6
Tucumán Lawn Tennis 37 v IPR Sporting 33
Mar del Plata Club 28 v Universitario de San Juan 20
Zona 7
Liceo RC 25 v Huirapuca RC 31
Los Tordos RC 16 v Sociedad Sportiva 32
Zona 8
Palermo Bajo 20 v Jockey Villa María 23
Universitario de Tucumán 35 v Tigres RC 34
TDI B – Cuartos de final – sábado 25 de julio
Natación y Gimnasia v Universitario de Tucumán
Tucumán Lawn Tennis v Huirapuca RC
Sociedad Sportiva v IPR Sporting
Palermo Bajo v Paraná Rowing Club
TDI B – Revalidas – sábado 25 de julio
Cardenales RC v Tigres RC
Mar del Plata Club v Los Tordos RC
Liceo RC v Universitario de San Juan
Jockey Villa María v CRAI