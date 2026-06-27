Torneo del Interior: Marista con importante triunfo ante Liceo

La tarde de sábado acogió una nueva fecha para el Torneo del Interior, porque se puso en juego la cuarta fecha del Torneo del Interior ‘A’ y la tercera del Torneo del Interior ‘B’, completando una jornada a puro rugby a lo largo y ancho del país. Marista se impuso a Liceo RC y Los Tordos cayó en su visita a Sociedad Sportiva.