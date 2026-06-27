27 de junio de 2026 - 20:39

Croacia venció a Ghana y le arrebató el segundo puesto en el Grupo "L"

El triunfo llevó a Croacia a los 6 puntos y terminó como escolta de Inglaterra. Ghana es uno de los mejores terceros

Mundial 2026. Igor Matanovic, Josip Stanisic y Marin Pongracic de Croacia celebran después de ganar el match ante&nbsp; Ghana, en Philadelphia. EFE/EPA/WILL OLIVER

Mundial 2026. Igor Matanovic, Josip Stanisic y Marin Pongracic de Croacia celebran después de ganar el match ante  Ghana, en Philadelphia. EFE/EPA/WILL OLIVER

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

En uno de los partidos del Grupo "L", en el marco del Mundial 2026, la selección de Croacia venció a su similar de Ghana, por 2 a 1 y le arrebató el segundo puesto de su emparejamiento, en un encuentro que se disputó en la ciudad de Filadelfia.

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¿Qué pasó en Filadelfia?

En el desarrollo del juego el protagonismo fue croata y es así que tuvieron la apertura del marcador a los 16 minutos. El intento de Nikola Vlasic desde afuera del área casi pone el 1-0, pero su remate cruzado desde la derecha dio en el poste frente a la estirada de Benjamin Asare.

El gol que abrió el marcador para el seleccionado europeo llegó a los 30 minutos y fue por la misma vía por la que había intentado previamente Vlasic. Esta vez quien probó fue Petar Sucic con un remate de larga distancia que se coló por la parte baja del costado derecho del arco de Asare, que no llegó con su volada.

Antoine Semenyo tuvo la chance del empate antes del cierre de la primera mitad, pero su avance por derecha terminó con un remate cruzado que se fue desviado. Estuvo cerca el atacante del Manchester City.

¿En el segundo tiempo que pasó con Croacia?

En el complemento, Ghana puso todas sus herramientas en cancha para intentar recuperar el segundo puesto con el que llegó a esta jornada, pero careció de ocasiones realmente claras de gol.

Fue recién a los 32' que llegó el empate. Ocurrió a través de un tiro libre ejecutado desde el costado derecho con el que Thomas Partey habilitó el pique por izquierda de Derrick Luckassen. Con una suave definición cruzada, el atacante venció a Dominik Livakovic y así marcó el 1-1 parcial.

Pero Croacia no se quedó de brazos cruzados y fue a buscar el segundo puesto con sus armas. Es así que volvió a ponerse en ventaja con una jugada de pelota parada. El tiro de esquina impulsado por Luka Modric cayó en la cabeza de Nikola Vlasic, que remató al costado derecho del arco de Asare, quien no pudo evitar el tanto. El gol puso las cosas 2-1 a los 37 minutos y no dejó tiempo para nada más.

La victoria llevó a Croacia a los seis puntos, con los que terminó en el segundo lugar de la tabla de posiciones del Grupo L. Ghana, que terminó tercero con cuatro unidades, clasificó como uno de los ocho mejores terceros del campeonato, por lo que sigue en competencia.

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