Tras la dura derrota de Los Pumas, el capitán Montoya hizo referencia a “el fin de ciclo para varios”

El capitán de Los Pumas, Julián Montoya, dijo estar “triste y frustrado” tras la derrota ante los All Blacks y el sueño perdido de avanzar a la final. El hooker, que alcanzó a Agustín Pichot con 51 partidos con la cinta de capitán, no enmascaró el sentimiento que compartió con su grupo.

Al respecto, Montoya contó: “No era el partido que queríamos y el sueño de jugar una final se fue. Todavía queda una semana para ir en busca de una medalla, pero ahora estoy triste y estoy dolido. Tenemos que mirar para adentro, que duela lo que tenga que doler, pero nos queda una semana más”.

Julián Montoya y el análisis de la derrota de Los Pumas (AP)

Aunque con un buen comienzo de Los Pumas que abrió el marcador con un penal que Emiliano Boffelli acertando a los palos, el equipo Argentino no logró estar cerca nunca en el score, que crecía y con el correr de los minutos hacía imposible de alcanzar la hazaña. Sin embargo, el capitán reconoció que no se dieron por vencidos.

FIN DE UN CICLO

“Hablamos de luchar por todo, luchar cada pelota. El equipo siempre lo fue a buscar, con errores y seguir buscándolo. Nueva Zelanda nos marcó muy fácil, la verdad que duele mucho pero nos queda una semana para este grupo”, señaló y ofreció una pista de lo que se viene: el fin de ciclo para varios.

“Probablemente (el grupo) no sea el mismo de acá en adelante, siempre después de un Mundial los grupos cambian, pero todavía tenemos algo por qué luchar y cada vez que nos ponemos la camiseta lo hacemos”, manifestó Julián Montoya.

El capitán de Los Pumas, Julián Montoya. (Prensa UAR)

Esto se suma a la ya anunciada salida de Cheika, su contrato tiene vigencia hasta el último partido de Los Pumas en el Mundial. Según informó Clarín, algunos jugadores, principalmente por edad y las pocas posibilidades de volver a estar presentes dentro cuatro años, darán un paso al costado o dejarán de ser convocados.

BRONCE Y NUEVO COMIENZO

Con un nuevo objetivo que pasó de dorado a bronce, pero de mucho valor para el equipo, Los Pumas se preparan para su próximo partido. El tercer puesto no es un detalle, es la motivación con la que cerrarán el ciclo de Cheika y le darán comienzo a otro. Un punto de partida para lo que sigue.

“No es lo mismo ganar la medalla ó no, ganar ó perder. Que duela lo que tenga que doler, mirar para adentro, hacer una autocrítica grande y nos queda una semana más. Tenemos 24 horas para que pase el dolor, corregir e ir en busca de la medalla”, confió Montoya. Además, el capitán argentino reconoció el carácter del rival. Más allá de la autocrítica destacó el papel de los All Blacks que lograron neutralizar cada intento de Los Pumas.

Michael Cheika dijo que Los Pumas "queremos el podio" en el Mundial tras caer en semifinales contra Nueva Zelanda. (AP)

Sobre esto, Montoya resumió: “El crédito es para Nueva Zelanda, son un equipazo. Aprovechó cada oportunidad, en las formaciones fijas sobre todo scrum y maul fueron muy superiores. Le dieron penales y territorio, en cada oportunidad que tuvieron marcaron. Tuvieron secuencias de juego con muchas fases pero contra ellos no alcanza, tenés que defender todo el partido. Nosotros con dinámica hicimos buenos movimientos pero ellos tuvieron una defensa implacable”.

En ese contexto, Los Pumas tendrán el sábado como día de recuperación y el domingo libre. El lunes comenzarán los entrenamientos y el miércoles se conocerá el equipo. Por la características de la nueva final, Cheika no pondrá un equipo alternativo, como sucedió en el tercer partido de la fase de grupos ante Chile.

