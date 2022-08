Tiziano Gravier volvió a competir luego de la golpiza que recibió y logró el podio

Tras haber estado durante casi dos meses fuera de las pistas debido a una brutal golpiza, Tiziano Gravier, el esquiador olímpico e hijo de Valeria Mazza, volvió a competir. Y su regreso vino acompañado de un podio: alcanzó el segundo puesto del Slalom Gigante de la etapa Chapelco de la South American Cup.

“Me fue bastante bien por suerte. Hoy fue la primera fecha del Circuito Sudamericano y quedé segundo. Igual, para mí, lo más importante era disfrutar del día, de estar compitiendo y de estar de vuelta en la nieve, esquiando, que es lo que más me gusta hacer”, dijo el joven de 20 años en SportsCenter (ESPN).

Tiziano Gravier antes de ser operado nuevamente. Foto: Web

Gravier había sido atacado a golpes por dos hombres a la salida de un boliche en Rosario. Las agresiones provocaron que se fracture la mandíbula y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente dos veces. En la primera, fue concretamente para corregir su fractura; pero días después, los médicos detectaron que también tenía una fisura en otra parte de la misma zona, por lo que debió ser operado nuevamente.

“Al principio fue un bajón, más que nada porque fue una situación en donde no elegí estar, sino que me tocó vivir. Tuve dos operaciones, pero por suerte salió todo bien. Ahora tengo puestas dos placas de titanio que me permiten volver a hacer deporte. El primer mes fue bastante complicado, pero a la sexta semana me dijeron que podía hacer actividades con impacto, así que ahí pude viajar a Bariloche para empezar los entrenamientos con la Selección y ya arrancamos a competir”, contó Gravier.

El primer lugar se lo llevó el chileno Nicolas Pirozzi Mayer, mientras que el tercer puesto fue para el argentino Tomás Birkner.

Qué sucedió con los agresores de Tiziano Gravier

Los dos agresores de Tiziano Graver, detenidos. Foto: Clarín

Los dos agresores de Tiziano Gravier, de 26 y 27 años, estuvieron detenidos durante un mes. Se reconocieron culpables del hecho y optaron, en conjunto con la familia Gravier, firmar un juicio abreviado. Allí, se determinó una multa de 100 mil pesos que deberá pagar cada uno por su parte y una pena de tres años de prisión condicional; es decir, se les otorga la libertad, pero bajo ciertas restricciones.

A cambio de la libertad, los agresores deberán hacer un curso en el INADI por discriminación, no podrán asistir a boliches ni tampoco consumir alcohol, y no se les permitirá acercarse a Tiziano por los próximos cuatro años. De no cumplirse algunas de estas pautas, serán enviados a prisión y cumplirán con la condena impuesta.