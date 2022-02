Tiemba el Barcelona: afirman que Piqué fue quien sugirió la salida de Messi del elenco catalán

A pesar de haber pasado ya bastante tiempo de aquella despedida entre lágrimas de Barcelona, la salida de Lionel Messi en conjunto blaugrana sigue sumando capítulos. Esta vez, desde España surgieron versiones que apuntan a una traición hacia la Pulga de parte de un compañero, que finalmente derivó en que el club decida no renovarle el contrato al argentino.

En concreto, el diario El País apunta directamente al defensor Gerard Piqué y lo señala como el responsable de haber “orquestado” la salida del astro argentino. Según indica el medio español, el zaguero “habló con (Joan) Laporta para decirle que la solución para el Barcelona era no renovar al 10: ‘Sin Leo, se arregla el tema del juego limpio financiero’”.

Hay una campaña orquestada contra Gerard Piqué con informaciones que son falsas e incluso en Movistar, Castaño el pasado domingo justificó la actitud violenta contra el Barça en Cornellá desde hace muchos años como culpa de Piqué y blanquearon los insultos machistas y de todo ... — daniel campos longarela (@dacalongarela) February 15, 2022

Al mismo tiempo, añaden que esa versión llegó a oídos de la Pulga, que incluso nunca le explicó a su amigo y ahora excompañero Sergio Agüero los motivos detrás de su salida. “Le pregunté varias veces por qué se fue. Nunca me dijo nada. Creo que lo hizo para protegerme porque yo me quedaba”, sostuvo el Kun previo a su retiro profesional.

Sin Messi nos libramos de la carga salarial...



Gracias @3gerardpique pic.twitter.com/gi7MVWD4Gl — THE GOA7 (@TheGoatM10) February 17, 2022

Así, Paris Saint-Germain se presentó para Messi, según explica el periódico español, como un “placebo afectivo” ante una situación completamente traumática en el club de toda su vida.

Qué dijo Lionel Messi sobre su salida de Barcelona

El jugador, como siempre, elije el silencio. No busca confrontar y mide sus palabras cada vez que habla de su salida de Barcelona. Eso sí, tampoco esquivó la cuestión cuando fue consultado en el pasado y apuntó directamente hacia la directiva del conjunto culé, encabezada por el presidente, Joan Laporta, aunque sin dar demasiados detalles.

“Hice todo lo posible por quedarme. Nunca se me pidió que jugara gratis, se me pidió que me rebajara el sueldo al 50% y lo hice sin ningún problema. Me dolieron (las palabras de Laporta) porque creo que no tiene necesidad de decir eso. Es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias ni hacerse cargo. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me merezco”, sostuvo en noviembre del año pasado, en una entrevista con Diario Sport.