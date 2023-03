The Last Dance: crecen las chances de que Messi vuelva al Barcelona y los hinchas explotan de ilusión

Lionel Messi, campeón del mundo con la Selección Argentina, está decidiendo su futuro inmediato. Y los hinchas del Barcelona de España están desbordantes de ilusión. Es que el vicepresidente de la institución, Rafael Yuste, reconoció contactos con Jorge Messi, padre y representante del mejor del mundo para que se concrete el regreso.

La noticia sacudió al mundo catalán porque las posiciones se acercaron en las últimas hors y el retorno de Lionel Messi es posible.

En conferencia de prensa y ante la consulta periodística sobre si le pediría a Leo Messi que vuelva a Barcelona, Yuste afirmó: “Te tengo que decir que sí. A todo lo que me has preguntado te diría que sí porque sabe Leo y sabe su familia el afecto que les tenemos, que les tengo. Participé en las negociacioes que por desgracia no condujeron a buen puerto, cuando fue su salida, por lo tanto tengo esta espina clavada de que Leo no pudiese contunuar en nuestro club”.

El vicepresidente deportivo del Barcelona confirmó contacto con el padre de Messi.

A lo que agregó: “Si estamos hablando de La Masía, de fútbol base, estamos hablando de Leo, que vino aquí con 12 años. Por supuesto que me gustaría que él volviese. Lo digo a título personal, pero también creo que habría mucho aficionado que compartiría mis palabras por lo que podría representar a nivel deportivo, social y económico, pero porque también creo que las historias bonitas en la vida tienen que terminar bien y por supuesto, tenemos contacto con ellos”.

De hecho, también en conferencia de prensa, el entrenador Xavi Hernández (íntimo amigo de Lionel Messi) habló al respecto y se mostró positivo al respecto.

La realidad marca que Jorge Messi lleva adelante las negociaciones con los dirigentes del Barcelona, pero todavía nadie puso sobre la mesa una oferta concreta.

La situación de Messi en PSG y la chance de volver al Barcelona

El contrato de Lionel Messi con el París Saint Germain (PSG) vence en junio de 2023 y la renovación está lejos. En ese sentido, el periodista Andrés Ramos, corresponsal del diario As en París, dijo en TyC Sports que “PSG es pesimista en la renovación. Quieren a un equipo alrededor de Mbappé. Si el club ofrece renovación, será con una baja en el salario”. Esta situación le permitió al Barcelona acelerar para concretar el regreso del jugador más grande en la historia del club.

En tanto, el operativo retorno también tiene como protagonista a Xavi, una gloria del club y actual DT. El entrenador ha llamado a Messi por teléfono en reiteradas oportunidades para intentar convencerlo.