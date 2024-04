Tevez y un fuerte mensaje a la interna de los dirigentes del Rojo: “Si están operando o no a espalda mía, no pasa absolutamente nada”

Luego de cuatro encuentros, Independiente volvió a la victoria luego de ganarle 1 a 0 a Banfield, pero el foco quedó en su entrenador Carlos Tevez, cuando este le lanzó un fuerte mensaje a la interna del club.

Minutos después de lo que fue el partido en el Taladro, el Apache, en conferencia de prensa, se expresó con respecto a su actualidad en el Rojo: “Lo viví como una semana más. No me vuelvo loco con lo que dicen o lo que se comenta. Estoy confiando en mi trabajo y esa confianza hace que uno siga trabajando, tanto en la derrota como en la victoria”.

Por otra parte, el director técnico se manifestó en relación a la polémica que existe en Independiente de algunos dirigentes que desean que se vaya, respondiendo: “Después, si están operando o no a espalda mía, no pasa absolutamente nada, entiendo el fútbol. Pero yo estoy convencido del trabajo que estamos haciendo. Estoy donde quiero estar, soy feliz”.

Incluso, el entrenador agregó: “Que el hincha crea porque vamos a pelear hasta el final. Si clasificamos, buenísimo, y si no clasificamos hay que seguir para adelante. Estamos para seguir creciendo. No es pedirle paciencia porque hoy la gente no tiene paciencia. Tienen que saber que nos podemos equivocar, pero vamos a hacer lo mejor para Independiente”.

Cabe destacar que esta victoria ante los de casaca color verde le sirvió a los de Avellaneda para acomodarse entre los cuatro primeros de la Zona A y soñar con una clasificación.

Más allá de los tres puntos, el rendimiento no fue lo destacado de la jornada y los fanáticos se lo hacen saber a los futbolistas con fuertes críticas en las redes sociales.