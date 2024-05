Tenis: Etcheverry cayó con Perricard en la final del ATP 250 de Lyon y no pudo lograr su primer título en el circuito

Tomás Etcheverry (29º del ranking mundial) no pudo alcanzar el título en el ATP 250 de Lyon al caer en la final frente al francés Giovanni Mpetshi Perricard (117º) por 6-4, 1-6 y 7-6 (7). El certamen galo, que se disputa sobre polvo de ladrillo, reparte 651.865 euros en premios.

NO PUDO SER PARA TOMY 🥹



Se está haciendo desear ese primer título para el argentino. Tomás Etcheverry cayó en la final del ATP 250 de Lyon ante el local Giovanni Mpetshi Perricard (117°) por 6-4 1-6 7-6 y se quedó con el subcampeonato en el torneo francés 🎾



Buena semana… pic.twitter.com/GI814C7GhO — Séptimo Game (@Septimo_Game) May 25, 2024

El tenista platense de 24 años batalló durante casi dos horas y media de juego, pero no pudo coronar una gran semana. Después de perder el primer set se repuso en el segundo con muchísima autoridad y en el tie break del tercero incluso contó con un match point que no pudo aprovechar.La final del ATP 250 de Lyon sirvió también para inaugurar el historial profesional entre ambos, ya que no registraban duelos previos.

UNA NUEVA ESTRELLA EN EL MUNDO DEL TENIS



Se llama Giovanni Mpetshi Perricard 🇫🇷, tiene 20 años, es el actual 117º y gritó CAMPEON por primera vez tras derrotar a Tomas Etcheverry por 64 16 76(7) en la final de #Lyon.



📊Será Nº66 del ranking, ascendiendo ¡51 posiciones! pic.twitter.com/vfhI4zwCN0 — Ojo de Halcón (@OjodeHalcon21) May 25, 2024

Para Etcheverry quedó el lamento de no haber podido conquistar su primer título: ya había alcanzado otras dos definiciones en 2003 (Santiago de Chile y Houston). El argentino ahora tendrá que focalizarse en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, donde debutará contra el local Arthur Cazaux (77º) y defenderá los 360 puntos conseguidos por haber llegado a cuartos en la última edición. En el ranking, tendrá un ascenso de dos posiciones (será 27º).

Quién es el verdugo de Etcheverry

Con casi 20 años, Perricard es un joven con muchísima proyección en el circuito y en la actual temporada ganó tres Challenger (Nottingham, Cuernacava y Acapulco). A esta definición llegaba como el finalista con ranking más bajo en la historia del certamen, pero a partir del lunes subirá hasta las 83ª posición.

