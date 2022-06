TC2000: ¿Qué pasó con el mendocino Llaver en Termas de Río Hondo?

Bernando Llaver no pudo completar un buen fin de semana en Termas de Río Hondo. Después de haber llegado como líder del campeonato, el piloto mendocino cargaba 60 kilos de lastre y desde el inicio de la acción en pista se vio que no tenía el rendimiento de las últimas fechas en el marco del TC2000.

TC2000: ¿Qué pasó con Llaver en Termas de Río Hondo?

Haciendo un balance, después de la final, Llaver dijo en Carburando: “Mal fin de semana para nosotros, así que veremos la próxima carrera. No se qué fue lo que perjudicó el ritmo de carrera. Venía difícil. Nuestra peor clasificación en nuestras 10, 15 carreras y la carrera fue peor, a 40 segundos del primero. No es algo que nosotros podamos manejar. No podemos tirar una carrera así por cosas externas, así que veremos”.