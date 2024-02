Superclásico argentino: así está el historial entre River y Boca por torneos de AFA

🌎 Los 10 mejores CLÁSICOS del MUNDO según el portal inglés @Copa90:



1 | 🇦🇷 Boca vs. River.

2 | 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic vs. Rangers.

3 | 🇮🇹 Roma vs. Lazio.

4 | 🇹🇷 Fenerbahçe vs. Galatasaray.

5 | 🇷🇸 Estrella Roja vs. Partizan.

6 | 🇧🇷 Flamengo vs. Fluminense.

7 | 🇪🇸 Real Madrid vs. Barcelona.

8… pic.twitter.com/IkYzJfEMuV