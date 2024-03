Sufre Racing Club: Agustín Almendra descartado para visitar a Boca en La Bombonera

Paradójicamente luego de ganar el clásico ante Independiente, Racing no logró aprovechar el envión anímico y desde entonces no conoce la victoria. Es más, la jornada de ayer fue para el olvido, no solo por la derrota ante Sarmiento de Junín en el Cilindro de Avellaneda, sino que también se confirmó la lesión de Agustín Almendra.

El mediocampista se vio obligado a abandonar el terreno de juego a los 33 minutos de partido por una molestia en el isquiotibial derecho que luego se confirmó que se trata de una lesión en el semimembranoso derecho, lesión que lo descarta para el clásico con Boca.

De esta manera, Gustavo Costas suma otro dolor de cabeza teniendo en cuenta que no podrá contar con el futbolista de 24 años para visitar al Xeneize el próximo domingo desde las 21:30.

Por otro lado, Almendra no volverá a pisar La Bombonera, donde seguramente no lo iban a recibir de la mejor manera tras su polémica salida del club. Incluso en su única visita a Boca como rival en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023 el mediocampista fue insultado y abucheado por la mayoría de los presentes en el estadio.

Respecto al partido en sí, el clásico entre Boca y Racing será determinante para ir definiendo los primeros puestos de la Zona B de la Copa LPF. Momentáneamente la Academia está cuatro con 14 puntos (jugó 9 partidos) y el Xeneize que se medirá hoy con Unión acumula 13 y no quiere perder pisada arriba.