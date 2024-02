Sufre Independiente Rivadavia: Alex Arce debutó con un gol para la Liga de Quito en la final de la Recopa Sudamericana

Liga Deportiva Universitaria de Quito, campeón de la Copa Sudamericana, venció como local a Fluminense de Brasil, ganador de la Copa Libertadores, por 1 a 0, en el encuentro de ida de la Recopa Sudamericana.

El único tanto del partido lo convirtió el ex delantero de Independiente Rivadavia, Alex Arce, en el tercer minuto de descuento, tras conectar un centro de tiro libre con un taco. En primera instancia, el juez de línea anuló el gol por posición adelantada, pero el VAR ratificó la anotación.

De esta manera, el goleador de la edición 2023 de la Primera Nacional, quien había ingresado a los 10 minutos del complemento, firmó un tanto en su debut en la institución ecuatoriana, donde fue titular y capitán el mediocampista argentino Ezequiel Piovi (ex Almagro).

Además, el volante Lisandro Alzugaray (ex Central Córdoba de Santiago del Estero) ingresó en el segundo tiempo, mientras que el defensor Andrés Zanini (ex Chacarita Juniors) fue convocado, pero no entró.

Por el lado de los brasileños, el goleador Germán Cano jugó como titular y tuvo una oportunidad clara para convertir a los 7 minutos de partido, pero el arquero Alexander Domínguez lo evitó.

Así las cosas, los locales consiguieron una merecida ventaja en el estadio Rodrigo Paz Delgado, que deberán defender en el encuentro de vuelta, a desarrollarse el próximo jueves, a partir de las 21.30, en Río de Janeiro.