Simeone, tras el polémico pasillo al campeón: “Respeto al Real Madrid pero mucho más a nuestra gente”

Se viene el derbi de Madrid entre el Real, flamante campeón de la Liga española de manera anticipada, y el Atlético del ‘Cholo’ Simeone, quien confesó que respeta a su rival pero -alineado con el club colchonero- se negarán a hacerle el pasillo homenaje al rival al inicio del partido de mañana por la jornada 35.

“El club hizo un comunicado concreto, explicativamente perfecto. Felicitar al Real Madrid, a los futbolistas, al cuerpo técnico, porque ha hecho un grandísimo trabajo. Respeto por el Madrid que acaba de salir campeón, pero tenemos mucho más respeto por nuestra gente, que es la que está con nosotros (...) Son formas de vida. No sé si en otros campeonatos del mundo se representa esto. Cada sociedad es diferente y la española tiene en este pasillo una muestra de felicitación al rival como ejemplo, pero de donde vengo yo, no se utiliza”, dijo el ex River Plate.

📡🎥 #𝗔𝗧𝗠𝗙𝗟𝗔𝗦𝗛



▶️ ¡Escuchamos, 𝗲𝗻 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼, las palabras de @Simeone antes del derbi ante el Real Madrid! https://t.co/mUru8sbLrW — Atlético de Madrid (@Atleti) May 7, 2022

La polémica a la que Simeone quiso minimizar, refiere a la negativa a realizar el tradicional pasillo de reconocimiento que se le hace al campeón por parte del club rival. La misma fue expresada y argumentada en un comunicado:

“Algunos quieren convertir lo que nació como un gesto de reconocimiento al campeón en un peaje público que deban pagar sus rivales, impregnado además con aroma a humillación”, argumenta la entidad en un comunicado oficial. “Bajo ningún concepto el Atlético de Madrid va a colaborar en este intento de escarnio en el que se olvidan por completo los verdaderos valores del deporte y se fomenta la crispación y el enfrentamiento”.

Desde la institución colchonera utilizan algunos precedentes muy cercanos y personales, ya que al inicio de esta temporada, el Celta decidió no hacerles pasillo a ellos y no hubo ninguna polémica al respecto. “El Atleti es el último campeón de Liga. ¿Alguien recuerda alguna polémica sobre si debía recibir pasillo de su primer rival después de conquistar el título? No, porque no hubo debate”, destacan, para luego añadir: “Hemos protagonizado varias situaciones similares en los últimos años tras conquistar diferentes títulos, entre ellos dos Ligas, y en algunas ocasiones se produjo algún tipo de homenaje por parte del equipo rival hacia nuestro equipo campeón y en otras no, pero nunca se generó una expectación ni una polémica tan exagerada y artificial como la que estamos viviendo las últimas semanas”.

“El objetivo no puede ser crear tensión y enrarecer el ambiente. Nosotros recibimos el pasillo en el primer partido que jugamos como locales, por parte del Elche. Con naturalidad, agradecidos y, obviamente, sin ninguna exigencia”, esgrimen en el comunicado oficial como otro de los argumentos, para dejar una conclusión final: “Tan importante es saber perder como lo es saber ganar. Desde el Atleti no pretendemos imponer nada a los demás. Está claro que tenemos otra forma de entender la vida”.

Finalmente, y es valioso destacar que para el técnico argentino a cargo del Atleti, éste es el derbi número 36. Al respecto el ‘Cholo’ confió que: “Necesitaría contarte todos sentimientos, emociones, vivencias que han pasado. Tantas finales, Champions, Supercopas, Ligas, partidos. Nos encontramos contra un rival que es muy fuerte. Lo seguimos viendo a día de hoy la fortaleza que tiene. Siempre es emocionante enfrentarte a un rival como el Madrid, más después de salir campeón”.