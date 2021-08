Messi y Sergio Ramos, de eternos rivales a compañeros y piezas claves de un PSG que va por todo

Lionel Messi y Sergio Ramos hicieron visible una dura rivalidad mientras formaron parte del clásico Barcelona-Real Madrid, la cual se fue alimentando en el tiempo. Pero desde hoy, tras la incorporación del argentino al PSG, aquella “enemistad” quedará en el olvido porque ambos vestirán los mismos colores e irán por todos los títulos de Europa.

El zaguero español ya se entrena con el resto de los jugadores del París Saint Germain. El rosarino, que arribó hoy a Francia, se somete a la revisión médica después de firmar su contrato, y se suma al equipazo que tendrá el argentino Mauricio Pochettino.

“Messi es de los mejores del mundo y a los mejores los quiero en mi equipo”, confesó el ex capitán del Madrid hace unos días, durante una entrevista en TNT Sports Brasil, después de haber compartido equipo con Cristiano Ronaldo, también.

“A mí me gustaría jugar con los mejores jugadores. Leo Messi es uno de los mejores del mundo y por supuesto (le gustaría jugar con él). Yo siempre lo he dicho: Messi siempre tendrá un hueco en mi equipo”, dijo.

Justamente, cuando el PSG resonaba como la posibilidad (y no un hecho como lo es hoy), el español manifestó: “Leo es uno de los mejores del mundo, por no decir el mejor. Y en ese caso, no depende de mí. Podría decir mil cosas, pero no son tan determinantes a la hora de tomar una decisión, ni de Leo ni del club. Cada uno toma las decisiones que tiene que tomar y no están al alcance de ningún jugador. Sí que es cierto que me gusta estar rodeado de los mejores y él siempre tendría sitio en mi equipo”.

El destino los unió, finalmente. Ambos jugadores son los futbolistas que más Clásicos de España disputaron en toda la historia del juego. Suman 45. Pero ya no más, salvo que regresen a sus antiguos elencos, para reeditar rivalidades y seguir aumentando el historial. Esto no se descarta, ya que ambos referentes prometieron a la afición madridista y catalana, respectivamente, volver tras cumplir sus periodos en la Ligue1 de Francia.