Sergio “Maravilla” Martínez: su sueño futbolístico, el llamado de Diego Maradona y el elogio a Marcelo Gallardo

El boxeador argentino Sergio Maravilla Martínez, quien volvió a pelear en 2020 luego de haber estado seis años retirado, reapareció pero esta vez no lo hizo arriba del ring sino que brindó una reveladora entrevista en la que habló de su pasión por el fútbol. “Cambiaría todos mis cinturones del mundo por jugar un partido en Primera División en cualquier estadio del fútbol argentino”, confesó.

“Me gustaría poder jugar un partido de fútbol con mis amigos. Eso es lo que hubiera hecho, antes de ser Maravilla. Siempre soñé jugar en Primera División en cualquier equipo y en cualquier cancha. De igual manera, ya es tarde. La vida me enseño a dejar de ser fanático de River, por eso te digo en cualquiera estadio”, manifestó en declaraciones al programa Super Deportivo por Radio Villa Trinidad.

Sin embargo, el lazo de Maravilla con el fútbol no termina ahí porque debido a su popularidad se ha relacionado con distintos referentes del deporte, uno de ellos fue Diego Maradona. “Me llamó antes de pelear con Julio César Chávez Jr, me alentó y fue muy lindo. Claudia Villafañe me escribió un correo diciéndome que Diego me iba a llamar. Él estaba en Dubái y me llamó. Imagínate que te llame Diego. Le dije a Claudia: ¿Es verdad, esto? y a los diez minutos me llamó Diego. ¡Madre mia! ¡Se me caían las lágrimas!”, relató.

“Recuerdo que me felicitaba, me alentaba y estaba con un grupo de amigos y cantaban... se sentían los cánticos. Me dijo palabras muy buenas que solo los deportistas podemos comprender. Me hablaba de la tranquilidad y si estaba enfocado en mi rival, como había sido la preparación. Fue maravilloso, cuando corté la llamada me quedé en silencio y callado”, recordó.

Luego, continuó:”Fue fuerte para mí. Yo no era consciente de lo que se estaba gestado con la pelea con Chávez. Me quedé helado y perplejo. Me subí al coche, y le decía a mis amigos: me llamó Maradona ¿Qué mas puedo pedir? solo me quedaba hacer mi trabajo en el ring”.

No obstante, el púgil de 45 años también tuvo su momento para elogiar al entrenador de River Marcelo Gallardo. “Tomar un café con Gallardo sería estar en la gloria para mí. Le preguntaría en donde encuentra la inspiración para mantenerse y transmitir eso que transmite. Los jugadores lo adoran y todo el mundo lo quiere. Tiene una nobleza y es buena gente. Él es un líder, pero no por dictador. Es un líder porque transmite, contagia, ayuda y alienta”, aseguró.

Por último, contó qué le diría. “Lo que realmente quisiera preguntarle es ¿Cómo hace alentarse a él mismo? ¿Cuál es la motivación de Gallardo? Debe ser un tipo muy preciso en el tema táctico y estratégico. Él no le enseña a jugar al fútbol a sus futbolistas, solo sabe ubicarlos para que puedan rendir mejor. Es un fabuloso estratega”, cerró.