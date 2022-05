Selección Argentina: problemas entre Marcelo Gallardo y Lionel Scaloni por la convocatoria de Franco Armani y Julián Álvarez

“Tenemos un partido que jugar, no corresponde”. Así de tajante fue Marcelo Gallardo en su última conferencia de prensa en River. El Muñeco se opone a liberar este fin de semana a Franco Armani y Julián Álvarez para que se sumen a la Selección Argentina. En Núñez todavía adeudan un compromiso en la Copa Libertadores y el DT quiere tener el pelotón completo.

La idea del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, que a primera hora de este viernes dio a conocer la lista definitiva para la Finalissima contra Italia en Wembley, es que el Millonario dé el visto bueno para que el arquero –si es que arroja negativo de Covid en el próximo testeo- y el Araña se suban al avión el domingo por la noche con destino a Bilbao, España, donde la Albiceleste hará base hasta el martes 31, cuando viajen a Inglaterra para el choque por el título frente a la Azzurra del 1 de junio.

Sin embargo, Gallardo se plantó y solo piensa ceder a ambos jugadores después de 25 de este mes, cuando hayan disputado el choque frente a Alianza Lima del próximo jueves en el Estadio Monumental. Si bien ya está clasificado a octavos y se medirá con un equipo peruano que apenas sumó un punto en toda la fase de grupos, River aspira a cerrar esta etapa como el mejor primero -aunque Palmeiras es candidato a cosechar 18/18- o ser el segundo mejor de los líderes de cada zona. Esto le permitirá definir como local la mayoría de las siguientes rondas coperas.

Es por eso que el Muñeco no tiene intenciones de largar antes de tiempo a su arquero y a su goleador, dos nombres fijos en la nómina celeste y blanca. Aunque no es la primera vez que hay diferencias entre River y la Selección Argentina por la citación de futbolistas. En octubre pasado, Gallardo se comunicó con Scaloni en medio de una fecha FIFA para que liberara a Julián Álvarez y le permitiera jugar con River un choque ante Banfield. Su llamado finalmente no prosperó en el predio de AFA y tampoco cayó bien en varios clubes del fútbol argentino.