Sebastián Driussi rompió el silencio y reveló el insólito motivo por el que no regresó a River: “No lo podía creer”

Desde su partida de River a mediados del 2017, Sebastián Driussi no ha podido explotar todas sus virtudes, ni brillado como lo hizo bajo las ordenes de Marcelo Gallardo. Es por este motivo que cada mercado de pases, el tema de su regreso es una de las novelas más resonadas en el mundo del fútbol argentino.

Cada año se habla de su posible arribo a la institución de Nuñez, pero por diversos motivos todo se termina diluyendo. Harto de tanta referencia sobre el tema, el atacante rompió el silencio y explicó los verdaderos motivos por los que su pase se ha frustrado.

“En Rusia no estaba jugando mucho, ni siquiera en mi posición, y quería volver. Cuando me llamó mi representante estaba saltando, hasta llamé a mi viejo, pero resulta que Malcom se lesiona y el jugador que iba a venir por él lo compró el Porto, un tal Pepe. Ahí me dijeron que no me iban a dejar ir porque no tenían reemplazante y la ventana de pases cerraba. No lo podía creer”, reveló el futbolista mientras mantenía una charla con el streamer Lautaro del Campo.

Driussi junto a Paredes en su época en el fútbol ruso

Luego prosiguió con su desafortunada situación en el club ruso: “El Zenit había dado el OK y todo, yo estaba apunto de volver”, volvió a recalcar el futbolista que luego aclaró lo que sucedió tras marcharse de Rusia: “Después me compró el club en donde estoy ahora. No quedé libre como dice la gente. Si yo me quedaba libre con el pase en la mano, lo primero que hacía era volver a River”, afirmó el actual jugador del Austin FC de la MLS.

En la actualidad, Driussi está teniendo un presente goleador en su club, pero los hinchas no descartan su pronto regreso, ya que tienen evidencia de lo ocurrido en los últimos mercado de pases, en los que han regresado varias figuras que en el pasado dejaron huella, como es el caso de Juanfer Quintero, Emanuel Mammana y Leandro González Pirez.