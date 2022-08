Se reveló un inédito audio de Diego Maradona muy emocionado tras escuchar una canción dedicada a Doña Tota

Diego Maradona nos dejó hace casi dos años y su ausencia cala en lo más hondo de toda persona futbolera, que lo extraña como si fuera un familiar más. En esta ocasión, los fans del Diez tienen la posibilidad de volver a escucharlo en un audio que emociona hasta al más duro.

Se trata de un audio que Maradona envió años anteriores a su deceso al músico Piti Fernández, quien decidió compartirlo al programa de la multiplataforma Vorterix llamado “Paren la Mano”, conducido por Luquitas Rodríguez, Germán Beder y Alfredo Montes de Oca.

En este programa, el cantante de Las Pastillas del Abuelo compartió una anécdota respecto al origen del tema “¿Qué es Dios?”, cuya letra fue compuesto por un taxista que tenía como hobbie era la poesía. Según el músico, ambos tuvieron la posibilidad de conocerlo y en plena euforia por tamaño evento, decidieron rendirle tributo con un álbum que relata su trayectoria futbolística.

Una vez compartida esa idea con Diego, el genio del fútbol mundial, les pidió si podían incluir una canción dedicada a su madre, Doña Tota. La respuesta de los compositores fue positiva y con mucha rapidez la elaboraron y se la compartieron.

El audio filtrado fue enviado por Maradona tras escuchar la composición y tras varios meses de su partida, no deja de emocionar a más de uno: “Muchachos, la canción es maravillosa, no se le puede poner nada más. El corazón que le meten y lo de mi vieja con mi viejo fue todo lo que dice la canción. Acá no hay nada de mentira, acá no hay nada de querer sacar provecho. Ustedes lo hicieron de corazón y les agradezco con el alma. Con el alma no solo mía, sino de todos mis hermanos y de mi vieja...gracias muchachos...ya nos vemos”, les expresa un Diego completamente emocionado.

Diego Maradona y Doña Tota

Lamentablemente, ni la pieza musical ni el álbum completo han visto la luz, ya que Fernández dejó entrever que habrían algunos problemas legales por saltear para que este material llegue al oído de todo maradoneano.