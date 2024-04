Se filtró el audio completo de Nico Sánchez sobre la pelea con Messi: “Me puso el puño al lado de la cara”

Nicolás Sánchez, exjugador de River Plate y actual asistente técnico en Rayados de Monterrey, se vio envuelto en un tenso altercado con Lionel Messi y Gerardo Martino luego del enfrentamiento entre Inter Miami y Monterrey en la Concachampions.

El incidente, que tuvo lugar en los pasillos del estadio tras el partido, fue revelado a través de un audio filtrado de Sánchez, donde se explaya sobre los detalles del cruce y ofrece disculpas por sus comentarios.

En el audio, Sánchez relata que Messi lo “quiso pelear” y llegó a ponerle “el puño al lado de la cara”. El exdefensor mencionó que todo comenzó cuando Messi y Martino confrontaron a los árbitros al finalizar el encuentro.

Messi y Gerardo Martino (AFP)

Sánchez afirmó haber expresado: “si esto lo hacíamos, nosotros nos echaban a todos”, desencadenando la reacción enérgica de Messi y Martino.

Qué dijo Nico Sánchez en el audio filtrado sobre la pelea con Martino y Messi

“Voy a contar este audio que seguramente va a ser reenviado a muchos grupos y gente que me está preguntando lo mismo. Sí, me quiso pelear Messi. No creo que me haya querido pegar porque si no me hubiera pegado, me tuvo a un centímetro, me puso el puño al lado de la cara. Creo que buscaba mi reacción más que pegarme”.

“Yo veo siempre los partidos en una cabina con dos compañeros y termina el partido y bajamos al vestuario como siempre. En el medio tiempo yo bajo al vestuario, veo a Messi de lejos, pero no lo pude saludar, aparte era medio tiempo”.

“Cuando termina el partido, nosotros bajamos al vestuario, antes de entrar, todavía no habían entrado los jugadores nuestros ni del Inter. El vestuario está uno enfrente del otro, nos cruzábamos sí o sí”.

“Cuando estoy en la puerta, lo veo a Messi a tres metros míos. Estaba el de seguridad y un argentino que está siempre con Messi. En buena onda, me acerco para pedirle una foto a Messi, el seguridad en buena onda me para”.

“Yo veo que Messi estaba re caliente y justo estaban entrando los árbitros. Ahí los encara Messi y les dice de todo, de todo, de todo a los tres-cuatro árbitros. Y atrás de él, el Tata Martino, pero desubicadísimos los dos. Si nosotros hacemos eso nos echan a todos a la mierda”.

“Los siguieron hasta la puerta del vestuario, el árbitro miraba y no decía nada. Cuando se calmó la cosa, empiezan a entrar los jugadores al vestuario, el Tata Martino en la puerta del vestuario saludando a los jugadores del Inter”.

Nicolás Sánchez exjugador de Godoy Cruz Antonio Tomba

“El Tata Martino estaba encendido y me di cuenta de que quería tirar algo para que se encienda aún más lo que estaba pasando en el ambiente, que estaba pesado. Y el Tata Martino tira, no me acuerdo bien la frase, pero tipo ‘faltan 90 minutos, todavía estamos vivos’ o ‘allá...’, no sé, algo dijo”.

“Y yo estaba tranquilo, nunca me enojé. Estaba gente de la Concacaf ahí, los miro y le digo ‘si nosotros llegamos a hacer eso nos echan a todos’. ¿Para qué? El Tata Martino, que estaba entrando al vestuario, se dio vuelta y me empezó a decir de todo, y apareció Messi, yo pensé que se había ido”.

“Messi me quería comer crudo, se me acercó el de seguridad, que no me tocó porque yo no reaccioné, ni lo miraba, pero el enano estaba endemoniado, tenía la cara del diablo. Y me ponía el puño al lado: ‘¿quién te pensás quién sos, quién sos salame, a quién te comiste?’”.

Nicolás Sánchez, actual ayudante de campo de Rayados de Monterrey

“No sé las cosas que me dijo, creo que no me insultó. Como yo no lo miraba, miraba para otro lado, no contesté nunca, peor... El Tata Martino, pobre pelotudo, lo tenía de frente y me decía ‘¿tanto vas a llorar?’ Un pelotudo... Yo nunca respondí ni contesté a nadie”.

“Los videos seguramente los borraron todos, porque los videos los dejan muy mal parados a ellos, porque lo que hicieron es gravísimo, pero bueno, es parte del show. Ellos quieren claramente ensuciar y embarrar la cancha y fue lo que yo quise evitar, o dejarlos en evidencia, y por eso se armó el tole tole”.

“Pero no hubo piñas ni pelea, pura discusión y apriete, nada más. Ellos estaban enojados y estaban buscando que nosotros nos mandemos alguna macana, pero no pasó nada, los que quedaron mal fueron ellos, por eso no va a salir ningún video ni nada porque los que quedan mal son ellos”.

El pedido de disculpas posterior de Nico Sánchez para Gerardo Martino

En respuesta al audio viralizado, Sánchez emitió un video donde asumió la responsabilidad de sus comentarios y ofreció disculpas por su tono irrespetuoso hacia Martino.

“Me hago presente con este video para hablar de este audio que se viralizó. Podría haberme escondido atrás de un texto o que el club actuara por mí, pero preferí grabarme y poner la cara. Que se vean que las palabras que voy a decir salen de mi boca. Hacerme cargo, el audio lo hice yo”.

“El audio donde explico detalladamente lo que sucedió finalizado el partido el día miércoles en la zona mixta, fuera de los vestidores, tal cual lo detallé en el audio. Es un audio que mandé a mi círculo íntimo, a mi entorno privado, pero bueno, lejos de enojarme con ellos, es un error mío. Me servirá de aprendizaje para más adelante”.

“Entiendo que al hacerse público el audio mucha gente se puede sentir ofendida o tocada. El entrenador de Inter, Gerardo Martino, es una persona que no conozco, a la cual me referí de una manera irrespetuosa y ofrezco mis disculpas. Espero sepa entenderme, soy tan argentino como todos ellos y voy a defender siempre a mi club. Sin más nada que agregar, todo explicado en el audio que se viralizó”.