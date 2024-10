Se confirmó la fecha del retiro de Nadal ¿Cuando será la última función?

Nadal, que en los últimos años no pudo competir al más alto nivel debido a las lesiones que afectaron su cuerpo, intentará cerrar su carrera con su sexto título en la Copa Davis, torneo que ganó en 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019.

Las Finales de la Copa Davis 2024 se llevarán a cabo en la ciudad española de Málaga, entre el 19 y el 24 de noviembre. España disputará los cuartos de final el 19 ante Países Bajos, mientras que el 22 podrían jugar las semifinales contra el ganador de la serie entre Alemania y Canadá.

Rafa Nadalse despedirá buscando un nuevo título con España. /Foto: AP

El broche de oro para la carrera de Nadal podría ser el 24 de noviembre, en caso de que el equipo español alcance la final. Del otro lado estaría Argentina, Italia, Estados Unidos o Australia.

A lo largo de su carrera, Nadal tuvo una enorme cantidad de éxitos representando a España. Además de las 5 Copa Davis ganadas, también se quedó con la medalla de oro en singles en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y en el dobles de Río 2016.

Emotivos mensajes de Djokovic y Alcaraz por el retiro de Nadal

Novak Djokovic y Rafael Nadal, históricos rivales y colegas.

El tenista serbio Novak Djokovic publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales luego de conocerse el retiro de uno de sus mayores rivales, y aseguró que su legado “vivirá por siempre”.

Djokovic, que se enfrentó en 60 ocasiones con Nadal (es el duelo más repetido en la historia del tenis), sostuvo que “un post no es suficiente para expresar el respeto que te tengo y lo que has hecho por nuestro deporte. Has inspirado a millones de niños a empezar a jugar al tenis y creo que ese es probablemente el mayor logro que cualquiera pueda desear”.

Luego añadió: “Tu tenacidad, dedicación y espíritu de lucha se enseñarán durante décadas. Tu legado vivirá para siempre. Sólo tú sabes lo que tuviste que soportar para convertirte en ícono del tenis y del deporte en general”.

Durante la dedicatoria, también le agradeció “por llevarme al límite tantas veces”, y confesó que la pasión de Nadal “por representar a España siempre ha sido notable. Le deseo la mejor despedida posible en Málaga con el equipo de Copa Davis de España”. Por último, adelantó que estará presente en las Finales de la Copa Davis “para rendir homenaje a tu estelar carrera”.

Rafael Nadal y Carlos Alcaraz compartieron el dobles en París 2024. /Foto: @JuegosParis24

Mientras tanto, el español Carlos Alcaraz también saludó a Rafa, y le agradeció “por ser ejemplo a todos los niveles”.

Alcaraz, que en varias ocasiones confesó su idolatría por Nadal, confesó que “de niño te veía por televisión y soñaba con llegar a ser el tenista que tuvo el inmenso regalo de jugar a tu lado en Roland Garros representando a España en unos Juegos Olímpicos”.

Y cerró su mensaje en las redes sociales al agradecerle “por ser ejemplo a todos los niveles, tu legado es irrepetible. Te he disfrutado mucho y te echaré de mucho de menos cuando lo dejes después de la Davis”.