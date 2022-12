Scaloni se mostró emocionado con el pase a la final: “Todos somos hinchas de la celeste y blanca”

El director técnico Lionel Scaloni expresó hoy su emoción por el pase del seleccionado argentino a la final del Mundial Qatar 2022, lo que significa ocupar el “pedestal del fútbol”.

Tras la goleada sobre Croacia (3-0) en la semifinal disputada este martes en Lusail, el entrenador asumió que ocupa “el lugar soñado por cualquier argentino” y celebró el vínculo entre el plantel y los hinchas, reforzado una vez más con el logro de llegar al último partido de la Copa del Mundo.

“Es muy emocionante lo de los chicos y lo de la gente, al final, todo va de la mano. En los momentos difíciles sentimos el apoyo y eso es inigualable. En la Selección todos tiramos para el mismo lado, todos somos hinchas de la celeste y blanca. Que la gente festeje, es un momento para festejar: Argentina está en el pedestal del fútbol”, valoró en conferencia de prensa.

Pese a la clasificación, Scaloni advirtió que “queda un paso” para el objetivo máximo.

A propósito, se negó a dar una preferencia sobre la semifinal que disputarán este miércoles Francia -defensor de título- y Marruecos. “Nunca fui de elegir rivales, el que toque estará bien y habrá que enfrentarlo. Los dos son grandes equipos y han hecho sus méritos para llegar”, dijo.

El director técnico evitó comparaciones con César Luis Menotti, Carlos Bilardo y Alejandro Sabella, los conductores que llevaron a la Selección a las otras finales desde el Mundial ‘78 a la actualidad.

“Me llena de orgullo poder dirigir una final pero no me puedo comparar con ellos, es gente que ha hecho grande a esta camiseta y que tiene mucha historia en el fútbol. No me puedo poner a esa altura”, se excusó Scaloni, que con 44 años realiza su primera experiencia en la función.

Consultado por el aporte de sus colaboradores, el entrenador contestó que “irradian ilusión” y valoró la experiencia de que hayan vivido “cosas muy fuertes, buenas y malas, con la Selección”.

Como al final de otros partidos en Qatar, Scaloni se deshizo en elogios hacia Messi, quien esta noche alcanzó al alemán Lothar Matthäus en el récord de presencias mundialistas y superó a Gabriel Batistuta como máximo anotador argentino en la competencia FIFA.

“Si es el mejor jugador de la historia ya lo he dicho en reiteradas oportunidades y no me cabe ninguna duda. Parece que lo decimos por ser argentinos, pero es emocionante verlo entrenar, ver lo que genera en sus compañeros, en la gente y no sólo para los argentinos. Es una suerte y un privilegio que tenga puesta la celeste y blanca”, subrayó.

Luego elogió a Julián Álvarez, la otra figura de la goleada ante Croacia con un doblete de su autoría: “Fue muy bueno, no sólo por los dos goles sino porque nos dio una mano bárbara para marcar. Tiene un despliegue increíble y con la edad que tiene (22) es normal que se quiera comer el mundo. Estamos muy contentos con él”.

También valoró que Paulo Dybala, Ángel Correa y Juan Foyth hayan sumado sus primeros minutos en el Mundial: “Aunque parezca una tontería para mí no lo es. Pudimos hacer jugar a los 23 jugadores de campo y eso es muy importante porque todos lo merecen. A veces, el que menos juega es más importante que el que juega, aunque parezca raro. En ellos radica la fuerza del grupo. Entrenar con buena cara el día después de no haber jugado”, ejemplificó.

Aun en la euforia por la clasificación, Scaloni se sinceró cuando le consultaron si la victoria ante Croacia representaba el mejor partido de su ciclo: “Creo que hemos jugado mejores (partidos) que este, más allá de que el rival y la instancia lo agigante. Hubo partidos con un nivel de juego más alto, pero sin dudas que hacerlo ante un rival de esta categoría, que es el último subcampeón del mundo, no es fácil”.

“No sé si hubo tanta superioridad como refleja el resultado. Merecimos ganar pero quizás no tan ampliamente. Sabíamos que podía pasar que nos manejara la pelota. Tienen tres volantes de primer nivel, que se conocen muy bien, son difíciles de marcar y entendimos que el partido había que jugarlo así. Después se abre con el penal de Leo e hicimos el partido que teníamos que hacer”, agregó.

“Este equipo no juega todos los partidos iguales, al margen de la impronta que tiene. A veces el rival puede someterte y superarte, pero cuando pasa eso, esta Selección se regenera y actúa en función del momento del partido. Es una gran virtud”, concluyó.