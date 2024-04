Scaloni preocupado y River analiza: un campeón mundial no esta jugando en su club de Premier

El ex River y campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, Gonzalo Montiel, no será tenido en cuenta en el Nottingham Forest, su equipo actual, y regresará a España para ponerse a las órdenes del Sevilla.

Montiel en el Nottingham Forest.

El ex River milita el fútbol europeo desde el 2021 llegando a España para luego ir a Inglaterra, precisamente al Nottingham Forest. Pero, según trascendió en los medios españoles, el defensor argentino no es tenido en cuenta por el entrenador Nuno Espírito Santo para el once titular y volverá al Blanquirrojo español

El club de la Premier decidió no hacer uso de la opción de compra por Gonzalo Montiel y ahora campeón mundial debe volver al club dueño de su pase, el Sevilla.

Gonzalo Montiel con la Copa del Mundo.

Esta novedad entusiasma al club Millonario, puesto que siempre tiene las puertas abiertas para los ex jugadores a Núñez, ante en cada mercado de pases.

¿Cuál es la situación futbolística actual de Montiel?

Gonzalo Montiel está desde mediados de 2023 en la Premier League, jugando en el Nottingham Forest. Allí, sumó 9 partidos por liga desde ese entonces y hoy no es considerado titular indiscutido.

Por otro lado, por Copa de Liga y Por FA Cup jugó cinco encuentros en total, en los que no hizo goles.

Montiel en Sevilla

¿Montiel podría ser opción de River para mitad de año?

River está disputando la Copa Libertadores y apuesta a que pasará la Fase de grupos y, si avanza a octavos de final, tendrá disponible un mercado de pases. Por lo que no se descarta la posibilidad de que Montiel se vuelva a calzar la camiseta del Millo.

Montiel en River

Lo cierto es que en Sevilla, los lugares ya están ocupados y el argentino podría también quedar excluido de los planes del club español.