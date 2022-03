San Rafael y un atractivo programa profesional

El boxeo mendocino de a poco muy de a poco comienza a acomodarse después de dos años y 9 meses de inactividad fiscalizada por la Federación Mendocina (FMB). Es que si bien la actividad se desarrollaba con algunos festivales aislados a partir de setiembre de 2020, siempre lo hizo bajo la fiscalización de la Federación Argentina (FAB) o de la Subsecretaría de Deportes de la Provincia. Pero desde hace un par de semanas, tras la elección de la nueva comisión directiva de la FMB, todo busca normalizarse. Vale recordar, que el pasado 7 del corriente fue elegido como nuevo titular de la entidad; el abogado penalista Sergio Carreño, quien conducirá el rumbo del boxeo provincial durante los próximos dos años.

La Federación local tuvo como presidente desde 2000 hasta mayo de 2018 a José Rasjido y desde mayo de ese año hasta junio de 2019 a Miguel Leiva, hasta que la FMB fue inhabilitada desde Personas Jurídicas y desafiliada por parte de la FAB.

Hoy, lejos de esos conflictos, el boxeo mendocino buscar tomar un rumbo que lo pueda colocar nuevamente en carrera a nivel nacional e internacional, teniendo en cuenta que la falta de actividad hizo decaer mucho la competencia amateur y condicionó de alguna manera a los púgiles profesionales, muchos de los cuales, quedaron en las puertas de sus estrenos en el campo rentado. Esta situación, sumada a la pandemia conocida, dejó la actividad muy condicionada.

Hoy, tras esos 33 meses de acefalía, las nuevas autoridades de la FMB intentan darle rumbo, programar y proyectar competencias y festivales para lo que resta de la temporada 2022, tanto amateurs como profesionales.

“Estuve en una reunión del Consejo Directivo de la Federación Argentina y le solicitamos la organización de un Campeonato Argentino, el cual nos fue concedido, sólo tenemos que fijar fecha para hacerlo. Pero lo importante es que de a poco comienzan a tenernos en cuenta”, contó Sergio Carreño.

Si bien se organizaron dos festivales amateurs en las dos últimas semanas, el primero en Tunuyán bajo la coordinación de Pablo Estrella y el otro en el Gimnasio de Pablo Chacón en Las Heras, esta noche en el departamento de San Rafael se producirá el primer festival profesional con la fiscalización de la FMB. Velada que se desarrollará a partir de las 22, en el Polideportivo N°2 de citada ciudad, donde se desarrollarán 3 combates profesionales y 5 amateurs. En la pelea central, el sanrafaelino (entrenado por Pablo Chacón) Nelson “Zurdo” Rosales se enfrentará al bonaerense, Javier Brito, combate pactado a 6 rounds en la división mediano.

Mientras que Daniela “Ñoñi” Arena reaparecerá, tras su derrota frente a María Amalia Mazzarello, por nocaut técnico en dos rounds en febrero pasado en el Superdomo de La Rioja. La sanrafaelina y pupila de Lito Negri enfrentará a la debutante lasherina, Yanina Silva, pelea pactada a 4 rounds.

En tanto que, en la pelea restante Marcelo “Tagua” Puebla, también entrenado por Lito Negri, se medirá con Sebastián Pérez, pupilo de Jorge Arias de Las Heras, en la división de los mediano a 4 asaltos.

“De a poco nos vamos afirmando, no es una tarea fácil porque hemos comenzado prácticamente de cero porque no tenemos ni un libro en la institución”, dijo Carreño. Quien además aseguró que, en el próximo mes, en Luján de Cuyo se realizará el tradicional Campeonato Vendimia, que se desarrollaría a lo largo de tres fechas. Si bien aún no está definido por la FMB, los campeones del Vendimia podrían integrar el seleccionado mendocino que participaría del Campeonato Argentino que se llevará a cabo en dos meses más en Córdoba.

Además, como las federaciones de San Juan y San Luis se encuentran con conflictos administrativos, los festivales que en esas provincias se realicen serán fiscalizados por la Federación Mendocina, luego de ser autorizada por la Federación Argentina. Lo cierto es, que el boxeo mendocino finalmente está en marcha con sus pro y contras, pero con destacados proyectos para la temporada.