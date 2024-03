San Martín y un opaco empate que le permite, por ahora, ser el único líder de la Zona B

La segunda presentación del Atlético Club San Martín en el Torneo Federal A 2024, fue sin luces y con algunas sombras. El equipo que venía de presentarse con victoria como visitante ante Camioneros (1-0), anoche empató en su cancha ante Juventud Unida Universitario de San Luis 0 a 0, en un juego de la Zona B. Un punto que le permite al León mirar a todos desde arriba, con un partido más, y con mucho a mejorar desde lo futbolístico.

La primera parte arrancó con un leve dominio del Juve puntano, que hacía circular mejor la pelota en la mitad de la cancha y era profundo principalmente por la izquierda tratando de aprovechar el desnivel de los mendocinos Juan Manuel Marital y Matías Persia. Sobre el minuto diez, el León mostró una mejoría a partir de mayores intervenciones de Matías Guerra, aunque lejos del arco defendido por el experimentado César Taborda. No había claridad y el local quedaba expuesto cuando buscaba hilvanar sus ataques. Pero en uno de ellos, Guerra encontró en carrera al “Colo” Sosa, quien le ganó a su marcador, gambeteó a Taborda y convirtió, pero a instancia de su asistente Gabriel González, Pablo Jofré anuló bien la conversión.

Con el correr de los minutos, el Albirrojo siguió creciendo, pero no lograba lastimar a un rival ordenado que, salvo excepciones, no rompía su dibujo táctico. Entonces, se avizoraba que los balones con pelotas detenidas podían ser el camino para que alguno de los dos encontrara la apertura del marcador. La visita, sin embargo, se repetía en la búsqueda del “Príncipe” Persia, quien arrancaba de la derecha hacia el medio y desde esa posición construyó un par de jugadas de peligro. Primero con un centro que no llegó a conectar bien Damián De Hoyos y con otra de él mismo cuyo derechazo se fue apenas por arriba. Sobre la media hora, Santiago Domínguez encontró una distracción en la última línea y Taborda salió justo para ahogarle el grito sagrado.

San Martín había mejorado notablemente con la pelota en los pies y hacía ancho el campo de juego (don Domínguez y Ojeda) buscando una nueva jugada para sus delanteros. Pero siempre falló en los últimos pases y la primera parte los encontró como habían empezado el encuentro: empatados en cero.

Ramón Lentini ingresó en la parte complementaria pero no le llegó juego a zona donde marca diferencias. / Genitleza: Prensa ACSM.

En el complemento, el Chacarero se mostró desordenado en los primeros minutos, ante un rival que tampoco lograba hacerse claro dominador de las acciones. Y como decíamos al principio, con dos balones de pelota parada (tiros de esquina) el dueño de casa acarreó peligro y en uno de ellos, de milagro, Marín no logró convertir de cabeza o Sosa en el rebote.

Sobre el cuarto de hora, Hernán Vázquez movió la estructura de su equipo y buscó con “piernas frescas” poder encontrar los espacios para sorprender a una última línea visitante que estaba segura en los despejes. Ignacio Simionato y Luis Dezi le dieron más movilidad al ataque, en tanto que Ramón Lentini, otro de los ingresados en el triple cambio, se posicionó en el centro del ataque. De todas maneras, más allá de lo vertical que buscaba ser el León, a la hora de los centros para Sosa o Lentini, siempre eran bien capitalizados por Julián Gómez y compañía. En ataque, también a partir de sus variantes, Juventud Unida se dio cuenta de que podía lastimar. Y fue así que De Hoyos ganó en velocidad y Emanuel Cirrincione se puso el traje de superhéroe y salvó a su equipo. Desde ese córner, otra muy clara para la visita, Gómez ganó en la alturas y el cabezazo pegó en la espalda de Viscarra cuando el arquero estaba vencido. Milagro en el área albirroja.

San Martín había entrado en el terreno de la desesperación porque había perdido el dominio de la pelota y Juventud, con más errores que aciertos, lo inquietaba en los últimos metros. El cansancio, de todas maneras, era el común denominador del juego. Los dos se prestaban la pelota y al momento de dar la estocada final, se equivocaban. La historia, como no pudo ser de otra manera, terminó empatada y el punto les cayó bien a los dos.

Cómo quedó el historial. El que se jugó en el Este provincial fue el decimoquinto duelo entre San Martín y el Juve de San Luis. Por ahora las estadísticas marcan que el León se quedó con la victoria en cinco oportunidades, cuatro veces salió ganador el conjunto puntano y los restante seis terminaron igualados.

Así continúa la fecha 2 de la Zona B. En la noche de este viernes, desde las 18, Estudiantes de San Luis será local de Atenas de Río Cuarto. En tanto que mañana, desde las 16.30, se medirán Argentino de Monte Maíz (Córdoba) y Ciudad Bolívar. Para el domingo quedará el juego entre Camioneros y Ferro Carril Oeste de General Pico (La Pampa) y el lunes, uno de los clásicos mendocinos del Federal A, entre Gutiérrez Sport Club y Huracán, juego que será en el Malvinas Argentinas a partir de las 16.30.

ATLÉTICO CLUB SAN MARTIN: 0

Emanuel Cirrincione

Juan Pablo Vaschetto

Alexis Viscarra

Yaír Marín

Nahuel Bernabé

Fabricio Ojeda

Federico Guerra

Sebastián Pol

Santiago Domínguez

Ignacio González

Germán Sosa

DT: Hernán Vázquez

JUVENTUD UNIDA (SL): 0

César Taborda

Eber Garro

Julián Gómez

Gabriel Ojeda

Jonathan Medina

Sebastián Luna

Ezequiel Riera

Juan Manuel Marital

Joaquín León

Matías Persia

Damián De Hoyos

DT: Duilio Botella

Estadio: Libertador General San Martín. Cambios: en el segundo tiempo, 14′ Ramón Lentini por Pol, Ignacio Simionato por González y Luis Dezi por Domínguez (SM); 18′ Francisco Aman por León y Facundo Tello por Luna (JU); 21′ Pablo Jofré por Guerra (SM); 25′ Tomás Garro por marital (JU); 32′ Martín Taborda por Bernabé (SM); 44′ Matías Presentado por G. Ojeda y Leonardo Gómez por Persia (JU). Árbitro: Pablo Jofré.

Por razones de seguridad se jugó a puertas cerradas

Los enviados de los diferentes medios de prensa no dejaron de hablar de un tema extrafutbolístico. Es que cuando cada uno de ellos hizo su ingreso a “La Guarida” se fueron enterando que el partido entre San Martín y Juventud Unida Universitario iba a jugarse sin público. ¿Qué pasó? Los diferentes servicios de seguridad no le dieron el visto bueno a la dirigencia del León para que abriera el Libertador General San Martín a los hinchas. Es que el tema de la violencia no puede erradicarse en el Este provincial. Hace un par de semanas, tras un amistosos, se dio un violento enfrentamiento entre dos facciones de la barra, por lo cual para este debut del Albirrojo como local en el Torneo Federal A 2024, se dio con un marco impensado.

Según se informó, la comisión directiva del Atlético Club San Martín hizo todos los intentos para que se le permitiera jugar con público. Pero todos ellos fueron desechados. Se dijo que se ofreció solicitar más agentes de la policía para el operativos de seguridad, también que se cambiaban los ingresos, que se clausuraba una parte del estadio donde se construyó una pared que sirve de pulmón entre ambas populares y que hasta se ofreció el Víctor Antonio Legrotaglie de Gimnasia y Esgrima para hacer las veces de local. Todas opciones que la Policía de ese departamento e integrantes del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia dejaron sin efecto. Por todo ello, el León jugó a puertas cerradas, y habrá que ver si la dirigencia puede torcer la historia para el próximo encuentro como local, cuando deba recibir por la cuarta fecha a Huracán Las Heras.