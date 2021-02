San Martín de Porres logró un triunfo clave

Con una gran producción en ataque, principalmente apoyado en las figuras de Fernando Miranda y Santiago Sancer, San Martín de Porres logró un primer y gran triunfo por 3/1 frente a Universitario de La Plata en su segunda presentación de la Liga Nacional de Voleibol masculino, que se está jugando en la ciudad de Villa María, Córdoba.

Hoy, el sexteto mendocino vuelve a jugar desde las 9, cuando enfrente a ICA de San Luis en el marco de la tercera fecha.

El equipo dirigido por Luis Testa se recuperó de la derrota frente a Estudiantes de La Plata, con un notable juego colectivo, aunque igual frente al “Pincha”, a los mendocinos les costó entrar en ritmo y cedió el primer set, pero esta vez fue sólido a la hora de las definiciones.

Es que en la medida que mejoró la recepción y defensa, la Fundación fue teniendo una mejor salida de ataque y que tradujeron en puntos en los momentos claves Matías Ariza, Mauricio Sánchez, Maciel Bueno y principalmente “Mamona” Miranda.

Si bien el bloqueo de Porres en el inicio de partido no logró tomar a Nacho Scandura, que por las puntas perforó la defensa mendocina. Es que la distribución de Mastantuono fue rápida por las extremos o el centro con Ramírez, Sánchez y Ariel Miranda les costó encontrarlos, y Universitario se adelantó 6/3.

La Fundación equilibró el marcador y lo igualó en 11, el desarrollo fue parejo en la medida que la sociedad entre Nico Bono y Estevan Cabrera fue regular en la red o cuando se sumó Carosio. Pero Universitario tuvo menor margen de error y mayor efectividad en ataque y se adelantó 17/15 y de allí en más manejó el tiempo de juego y lo cerró 22/25.

Testa apostó a la formación inicial y arrancó el segundo parcial dominando (5/2), pero tras la repetición del algunos errores defensivos y en ataque que le permitieron a la “U” pasar al frente 6/5, el técnico de La Fundación echó mano al banco y se jugó por el doble cambio; Sancer por Bono y Miranda por Cabrera.

A partir de allí no sólo cambió la dinámica del juego y la distribución sino la actitud; la precisión del levantador por el centro y las puntas hicieron que Miranda, Sánchez y Ariza fueran imparables. Claro que la calidad de Mamona Miranda, aún cuando el pase no fue bueno, marcaron la diferencia. Porres se adelantó 10/7, 15/11 y mostró superioridad y el ingreso del tunuyanino Maciel Bueno fue un factor valioso. El equipo creció en todos los sectores y además se afirmó en el bloqueo y Universitario no encontró variantes para sobreponerse al juego de equipo de Testa, que igualó 1/1(25/21).

En el tercer set volvió a mandar en la cancha, sobre el cierre del parcial volvieron algunos errores, pero dominaba con actitud y cuando parecía que el equipo se caía Bono volvió a la cancha se asoció con los juveniles; Ariza y Bueno y lo cerró en un ajustado 28/26.

Universitario nunca se entregó, aunque San Martín de Porres corrigió el margen de error y tuvo además de efectividad en el cierre mucha garra y actitud.