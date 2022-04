San Lorenzo a la deriva: Pedro Troglio renunció tras la histórica eliminación en la Copa Argentina

San Lorenzo no para de sufrir y parece un barco a la deriva. El mal momento que atraviesa se profundizó con la histórica eliminación por penales en Copa Argentina ante Racing de Córdoba, que juega el Federal A. La noticia sacudió el mundo azulgrana y provocó la salida del DT Pedro Troglio, quien decidió renunciar.

“Considero que es necesario descomprimir la situación”, dijo Troglio una vez consumada la derrota copera. Es un nuevo capítulo de la crisis deportiva e institucional de un club que no encuentra el rumbo.

En el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis, San Lorenzo no logró vencer a un equipo de la tercera categoría de Argentina. El juego finalizó 1-1 y los penales determinaron que el elenco cordobés accediera a 16avos tras el 4-2 desde los doce pasos.

“No me parece justo quedarme a cualquier costo”

Visiblemente amargado pos eliminación, Troglio encaró los micrófonos y ofreció conceptos respecto de la decisión de alejarse: “Los dirigentes me pidieron que me quede hasta mayo, pero no me parece lógico ni justo quedarme a cualquier costo”.

Apenas un partido ganó San Lorenzo con Troglio, quien empató cinco y cayó cuatro veces.

Es Fernando Berón quien, de manera interina, se hará cargo del plantel. Aunque versiones indican que podría ser Leandro Romagnoli, DT de la Reserva, quien dirija ante Platense el compromiso del próximo sábado.