Rumbo al centenario del Tomba: “Cachorro” Abaurre, el goleador que hizo delirar a diferentes generaciones

En la historia de Godoy Cruz Antonio Tomba pasaron muchos delanteros que se metieron en el corazón de los hinchas, pero si hay que mencionar al dueño de la “9” el primer nombre que salta es el de Juan Alejandro Abaurre.

El “Cachorro” marcó 107 goles con la camiseta del Tomba, sólo en la B Nacional, sin contar los que hizo en los Regionales y en la Liga Mendocina donde supera los 130 tantos con la misma camiseta. Su último grito fue fundamental para el ascenso del 2006 cuando convirtió ante Juventud Antoniana de Salta para el agónico triunfo 1-0.

Abaurre está en la bandera de los, ídolos de Godoy Cruz y la gente se lo hace saber en cada paso que da cerca del Feliciano Gambarte; y él lo demuestra cuando tiene que hacer mención: “tuve la suerte de jugar en el equipo del que soy hincha”.

Cuando hablamos con el “Cachorro” le pedimos si podía traer una camiseta y apareció con la casaca histórica de 1994, una verdadera reliquia y que los hinchas aman.

Los goles más recordados

A la hora de hablar de sus goles más recordados, Alejandro remarcó algunos que hicieron historia: “Los goles a Independiente Rivadavia, a San Martín de San Juan porque fueron importantes por el momento que estábamos viviendo, ya que sufríamos por el descenso. También está el de Juventud Antoniana en el ascenso del 2006, también el de chilena a Deportivo Italiano, entre otros”.

Abaurre y la histórica camiseta de 1994, toda una postal. / Claudio Gutiérrez Claudio Gutiérrez

Abaurre logró dos ascensos históricos con el Tomba y a ambos los recuerda con mucho cariño: “El ascenso del ’94 fue extraordinario porque fue una lucha, el club no estaba bien y fue un gran logro. El segundo ascenso fue especial porque sentía que tenía que lograrlo, ya que era el último jugador en actividad de esa camada que logró el primer ascenso”.

Contra Juventud Antoniana, previo al ascenso del 2006, Abaurre marcó en el Malvinas un gol muy festejado. / Los Andes Los Andes

Su sueño de llegar a ser DT del Expreso

El sueño recurrente de los ex jugadores del club es volver y el “Cachorro” no es la excepción: “Mentiría si te digo que no me gustaría ser técnico de Godoy Cruz. Es un sueño que tengo porque mi vida está vinculada a este club”.

Saludos y deseos de buen centenario, así fue la despedida del primer gran goleador que tuvo el Expreso, nacido y criado en su cantera.