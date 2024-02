Rodolfo De Paoli, tras su salida de Independiente Rivadavia, rompió el silencio: “Si cuento cómo es el fútbol, quedo afuera del fútbol”

Hace unos días, Rodolfo De Paoli dejó de ser el entrenador de Independiente Rivadavia, club que este mismo jueves anunció oficialmente a Martín Cicotello como el nuevo director técnico del plantel profesional. Luego de su salida de la institución, el reciente ex entrenador de la Lepra se expresó sobre su desvinculación y reflexionó sobre su paso por el elenco mendocino.

"SI CUENTO AHORA CÓMO ES EL FÚTBOL, QUEDO AFUERA", las palabras de Rodolfo De Paoli en #ESPNF12, tras su salida de Independiente Rivadavia y de la dificultad de trabajar sin representante. pic.twitter.com/fdKrH8c2Vm — SportsCenter (@SC_ESPN) February 29, 2024

“Acabamos de rescindir el contrato hace media hora. Salimos recién de Independiente en muy buenos términos, y claro que han pasado cosas que van a quedarme para siempre. Algún día cuando sea un abuelo y cuente mi historia en el fútbol contaré, para mi manera de ver, cómo es el fútbol. Hoy si cuento cómo es el fútbol, quedo afuera del fútbol. Me trago muchos sapos. Lo único que puedo decir es que estoy orgulloso de este plantel, que ojalá hoy gane el partido que tenga que jugar, le deseo una gran temporada al nuevo entrenador. Ojalá le vaya muy bien, tiene muchas condiciones”, expresó De Paoli, en diálogo con el programa F12 de ESPN.

En esa misma línea, quien también es periodista y relator marcó las dificultades que existen a la hora de querer trabajar como entrenador sin contar con un representante: “Es muy difícil (ser DT) sin representante, y no pasaron cosas con los futbolistas, al contrario, la mejor. Me han representado (los futbolistas) y seguramente con algunos de ellos me vaya a comer estos días antes de viajar a Buenos Aires y estoy muy contento de la manera en que lo hicieron”.

De Paoli es el sexto técnico de Primera que deja su cargo en siete fechas de la Copa de la Liga. En ese sentido, destacó que, en ese contexto y desde el rol de entrenador, es difícil mantenerse si no se consiguen buenos resultados en las primeras fechas: “Acá, en definitiva, cuando nosotros hicimos a mi gusto un gran partido ante Rosario Central, yo felicité a los jugadores con una euforia quizá que a muchos no les gustó, porque felicité a un equipo que perdió. Pero nosotros acabamos de ascender a Primera División, arrancamos el 8 de enero, y entre el 8 de enero y el 18 de febrero llegaron todos los jugadores, y por suerte hasta hoy no se lesionó ningún jugador de manera muscular. Incorporamos más de 20. Entonces me parece que hicimos una gran pretemporada y logramos sobre siete partidos, seis puntos. Y más allá del rendimiento, que por momentos fue muy bueno, yo te firmaba los seis empates y una derrota. Te los firmaba con los ojos cerrados”.

“No competíamos de igual a igual a nivel estructura. Platense el año pasado jugó la final de la Copa de la Liga, pero Platense hace tres años que está en Primera. Vendió un jugador al Milan por más de tres millones de dólares. Y pasó por un proceso. Nosotros no pasamos por ningún proceso. Estamos iniciando por un proceso nuevo, donde estamos buscando lugares para entrenar, materiales para entrenar y por eso valoro tanto lo de estos jugadores y le agradezco a los jugadores que han llegado de que confiaran en mi proyecto. Lamentablemente esto es fútbol. Ponele que fueran resultados, no hay ningún problema, lo sabemos, y no se termina el fútbol, seguramente en breve habrá alguna oportunidad nueva de seguir trabajando y más que nunca quiero trabajar porque estoy convencido que es por ahí la cosa”, agregó.