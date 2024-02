Rodolfo de Paoli, el DT de la Lepra, eufórico por el segundo triunfo al hilo: “Me llena de orgullo este grupo”

Independiente Rivadavia sumó su segundo triunfo consecutivo en la Copa de Liga, esta vez frente a Huracán de Parque Patricios, por 2 a 0, por la tercera fecha del torneo. Los Azules, el jueves enfrentarán a Rosario Central, partido que se jugará en el estadio Único de la ciudad de San Nicolás, desde la 19.30.

Luego de no pasarla bien en el primer tiempo frente al Globo, donde la figura del arquero Gonzalo Marinelli fue clave para irse al vestuario con el arco en cero, los del Parque en el complemento, tras el gol de Arce comenzaron una remontada y ganaron claramente.

Una victoria que llenó de emociones al entrenador Azul, Rodolfo de Paoli, quien no ocultó su felicidad y felicitó a los jugadores y destacó el trabajo del arquero Marinelli y de Luciano Abecasis. “El equipo en un momento del partido la pasó muy mal y le terminamos pasando por arriba. Estoy me feliz por eso. La reacción del equipo fue tremenda”, expresó el técnico.

El once del equipo del Parque que sumó su segundo triunfo al hilo en la Copa de la Liga, tras superar a Huracán de Parque Patricios, por 2 a 0.

Y agregó: “Es muy difícil cuando un equipo es superado, por lo menos como lo fue el nuestro, que se recupere y, después, termine ganando con tanta autoridad. Considero que para eso no es solamente importante que ataje muy bien Marinelli, sino tambien que juegue muy bien el resto del equipo. Podríamos haber terminado ganando 3 a 0, aunque es verdad que en un momento del partido la pasamos muy mal. Ganarle a un equipo con tanto prestigio e historia como Huracán, y un gran entrenador como Facundo Sava, de la manera que lo hicimos, me llena de orgullo y estoy muy feliz de este grupo” aseguró De Paoli.

Independiente, de sus tres presentaciones ha sumado 6 puntos de 9 en juego, por lo cual el “Relator”, no dejó de elogiar la dirigencia Azul que ha seguido incorporando refuerzos. Algo que ilusiona aún más el técnico. “Nací en un vestuario de fútbol, porque mi padre fue presidente de un club como Nueva Chicago, yo tenia 3 años y era la mascota de ese equipo. Me tocó ser jugador de fútbol profesional y después dirigí todas las categorías del fútbol argentino. He tenido las suerte de haber disputado Copa Libertadores y Sudamericana y, por eso quiero decir que esta Comisión Directiva, con Daniel Vila a la cabeza, a mi me emocionan. Hemos cobrado el primero de mes, todo eso le da una solidez a la estructura, al grupo, a los jugadores y a todos los que se van incorporando. Y, más allá de cómo termine esta historia, no tenemos nada para reprochar porque están haciendo muy bien las cosas, para mi gusto y el fútbol argentino, lo cual es ejemplar”, manifestó el entrenador frente a la presencia del titular de la entidad Azul.

Gonzalo Marinelli, durante el primer tiempo e inicio del segundo, tuvo atajadas memorables y fueron trascendentales en el resultado final, sobre el arquero De Paoli señaló: “Quiero felicitar a los jugadores y sobre todo a Gonzalo, quien estuvo a punto de no jugar, porque sufrió una gastroenteritis, estuvo con vómitos, fiebre y diarrea. Tuvimos una charla al limite y, la verdad que me saco el sombrero porque tuvo una entereza increíble. Y, el equipo con solo 23 días de trabajo, ha tenido un gran funcionamiento y le ha jugado de igual a igual a Independiente, Gimnasia y Huracán, eso nos ilusiona mucho”, aseguró el DT.

El alineador del Parque tuvo un párrafo aparte para el lateral rosarino, Lucho Abecasis, a quien llenó de elogios. “Quiero destacar el rendimiento y funcionamiento de Abecasis, porque ha sido clave en los tres partidos. Muchos me preguntan de qué juega y, digo que Lucho, para mí, cada vez juega mejor. Me da mucho orgullo ser entrenador de un jugador como él, quien fue muy importante en el ascenso y, pero por ahí no se le tenía mucha fe en el vestuario “de ser tan determinante en el juego”. Hoy, Abecasis es uno de los mejores que ha jugado todos los partidos y me llena de orgullo. Le propuse jugar de 4, 8, 5 y 7, una especie de triángulo, aceptó y lo ha hecho muy bien de principio a fin”, indico Rodolfo de Paoli.