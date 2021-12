Robert Lewandowski le apuntó a Messi, luego de sus declaraciones en el Balón de Oro

La polémica por el Balón de Oro que entrega la revista francesa France Football que ganó Lionel Messi por séptima vez sigue dando nuevos capítulos. En este caso fueron las declaraciones de Robert Lewandowski, quien disputó el premio hasta el final con el capitán de la Selección Argentina.

El rosarino, que se impuso por 613 a 580 votos al polaco, le dedicó unas palabras al polaco en el momento de la entrega del premio: “Es un honor pelear con Lewandowski, fuiste el ganador del Balón de Oro del año pasado y France Football te lo debería dar. Fuiste justo ganador, tendrías que tenerlo en casa también”, expresó Messi, refiriéndose a la ceremonia frustrada de la edición 2020 por la pandemia.

Consultado sobre la premiación, el jugador del Bayern Múnich no ocultó su molestia en una entrevista con la televisión polaca: “Hubo tristeza, no tengo nada que esconder. No puedo decir que esté satisfecho sino todo lo contrario. Me siento insatisfecho”.

Lionel Messi y sus siete balones de oro. / Gentileza.

“Estar tan cerca, competir con Lionel Messi, por supuesto que respeto cómo juega y lo que ha conseguido. El mero hecho de que pude competir con él me muestra el nivel que pude alcanzar. Pero, de hecho, me sentí triste y fue bueno que no tuviéramos un partido a mitad de semana después de la gala”, agregó en esa misma línea.

A pesar de esto, tuvo una respuesta inesperada cuando le preguntaron por las palabras del rosarino en la ceremonia: “Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías”, lanzó sin filtro.