River se ilusiona con Luis Suárez, Borja y Aliendro están cerca y Boca quiere romper el mercado con el chileno Vidal

River y Boca, los más grandes del fútbol argentino, aceleran en las negociaciones para sacudir el mercado de pases a horas del cierre, ya que los clubes tienen tiempo de cerrar contrataciones hasta el viernes 24 de junio, según los reglamentos de la AFA.

En ese sentido y con triple competencia por delante (Liga Profesional, Copa Libertadores y Copa Argentina), tanto el Millonario como el Xeneize se ilusionan con sumar a sus filas a grandes jugadores de rodaje internacional. Las próximas horas serán claves para conocer el destino de ambos.

River, a la carga por Suárez, Borja, Aliendro y Beltrán

El DT Marcelo Gallardo sentó postura y le planteó a la dirigencia de River lo importante que es abrochar no menos de tres refuerzos. Todo con vistas a los octavos de final de la Copa Libertadores de América y la continuidad de la Liga Profesional y la Copa Argentina.

A esta hora, el arribo del uruguayo Luis Suárez está en veremos. River ofertó un contrato por un año y el “Pistolero” debe responder. Tiene otras ofertas, algunas de Europa y su idea es llegar con buen nivel al Mundial Qatar 2022, su última Copa. Aunque los allegados a la institución de Núñez no pierden las esperanzas, no estará garantizada la llegada del ex Atlético de Madrid. ¿Se dará?

En tanto, el colombiano Miguel Borja parece muy cerca. Prácticamente desvinculado de Junior, el goleador aceptaría la propuesta de Marcelo Gallardo y firmaría con River en las próximas horas. Un 9 de roce internacional con vasta experiencia en la Selección “cafetera”.

Miguel Borja, el colombiano que quiere River.

El caso de Rodrigo Aliendro es más delicado. Si bien el Millo lleva la delantera, Independiente de Avellaneda y Boca no se bajan de la pelea por el talentoso volante de Colón, una de las figuras del fútbol argentino. La dirigencia de River le ofreció un contrato por tres años y quedó a la espera. Pinta muy bien.

Además, ante la inminente salida de la estrella Julián Álvarez (se va al Manchester City), el joven Lucas Beltrán trabaja para destrabar su salida de Colón de Santa Fe y sumarse, otra vez, al River de Gallardo.

Boca, a fondo por el chileno Arturo Vidal

Claramente, sería una de las contrataciones del año. El experimentado mediocampista Arturo Vidal sigue negociando con el Consejo de Fútbol de Boca con Juan Román Riquelme a la cabeza. Y al parecer hay que estar atentos a lo que ocurra durante las próximas horas porque no son pocos los que aseguran que el diálogo está encaminado.

Vidal podría jugar los octavos de final de la Copa Libertadores con la camiseta Xeneize y el hincha no pierde la fe.

Lo que viene en la Libertadores para River y Boca

River se medirá mano a mano ante Vélez Sarsfield por los octavos de la Copa Libertadores. El primer partido será en Liniers, el miércoles 29 de junio desde las 21.30. Será en el estadio José Amalfitani de Liniers. La revancha, el 6 de julio en el Monumental.

Boca deberá sacar nada menos que al Corinthians de Brasil si quiere acceder a cuartos de final. Siempre por la instancia de octavos, el Xeneize visitará San Pablo el martes 28 de junio desde las 21.30. Una semana después, el 5 de julio, se dará la revancha en La Bombonera.