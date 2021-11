River: Enzo Pérez lloró tras la impactante lesión en el codo que lo dejó afuera del campeonato

Iban poco más de 13 minutos del segundo tiempo cuando River suma otra baja: Enzo Pérez cae al piso y se lesiona el codo. Según el informe oficial del club, luego de salir del campo de juego y ser revisado por el médico, se trata de una luxación en el codo izquierdo que lo dejaría por lo menos 3 meses sin poder jugar. Este lunes, el mendocino continuará haciéndose estudios para determinar precisamente la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación.

Ayer, tras el 1 a 0 del elenco Millonario sobre Platense por la fecha 21 de a LPF, el técnico Marcelo Gallardo se refirió al caso del mediocampista, y dijo que “en principio” es una una luxación en el codo izquierdo pero mañana se someterá a estudios médicos. ”Tiene que estar tranquilo”, aconsejó.

El médico y los kinesiólogos intentan calmar primero y luego consolar a Enzo Pérez por la lesió en el codo. Enzo llora como un nene, como si recién estuviera empezando su carrera. Es llanto más de impotencia que de dolor. Se pierde el final.pic.twitter.com/MK5kayP1Re — Diego Borinsky (@diegoborinsky) November 22, 2021

Sin embargo, pese a saber que el próximo jueves no formaba parte del once por acumulación de tarjetas amarillas, la impotencia y las lágrimas invadió a Enzo Pérez tras este golpazo por quedarse afuera del resto del campeonato. A poco de levantarse con otro trofeo contrae otra lesión, definitivamente no ha sido un buen semestre para el maipucino.

La caída y el momento en que se le tuerce el codo a Enzo Pérez.

Pérez, hincha fanático confieso de River, muere por jugar cada partido con esa camiseta. Se ganó el corazón de sus hinchas por sus actuaciones heroicas, como la de aquel mayo pasado cuando se tuvo que poner el buzo y los guantes de arquero contra Independiente de Santa fe, por Copa Libertadores, justamente por numerosas bajas que habían dejado al elenco de Gallardo sin opciones en el arco.

Este problema siguió aquejando el DT, por convocatorias al seleccionados y lesiones importantes, lo cual debió recurrir a los pibes de Reserva y suplentes, armando y cambiando equipo constantemente. La funcionalidad resultó, pero preocupa el número de lesionados en el plantel de Núñez.

Señala su codo luxado.

Lesionados en River

A Felipe Peña Biafore, Benjamín Rollheiser, Matías Suárez, Nicolás de la Cruz, Fabrizio Angileri, Jonathan Maidana, Leonardo Ponzio, Agustín Fontana, Javier Pinola, Jorge Carrascal, Flabián Londoño Bedoya, y David Martínez se les sumó Enzo Pérez, otra vez.