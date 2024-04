River quiere a un jugador histórico de la era Gallardo: Ponzio viajó a convencerlo

Leonardo Ponzio viajó a Europa con el objetivo de convencer a Germán Pezzella para que regrese a River el próximo semestre.

El defensor campeón del mundo tiene una cláusula de rescisión de cuatro millones de euros, lo que facilitaría su transferencia al Millonario. Ponzio y Pezzella comparten una excelente relación y el mismo representante, lo que podría ser crucial en las negociaciones.

Según TyC Sports, Ponzio se reunió en privado con Pezzella para persuadirlo de regresar a River y fortalecer la defensa del equipo.

Germán Pezzella en el Betis.

Aunque actualmente juega para el Betis y tiene contrato hasta 2026, su cláusula de rescisión se redujo a solo 4 millones de euros, una cifra asequible para River en caso de acuerdo para su transferencia.

Qué dijo Germán Pezzella sobre volver a River

En una entrevista anterior, Pezzella expresó su deseo de volver a River, dejando claro que está dispuesto a aportar al club si lo necesitan.

“River es mucho más grande que yo, no se trata de levantar la mano y decir ‘che, voy a volver a River’. No es así. Acá es cuestión de que yo le pueda aportar algo positivo al club y que el club me necesite”.

Germán Pezzella en su paso por River (Foto: Fotobaires).

Pezzella, quien conquistó la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015 con River, añadió: “No me gusta prometer fechas, años y todo eso porque en el fútbol manda la dinámica, pero ojalá tenga la posibilidad de tener otra etapa en River. Yo crecí y me formé en el club. El tiempo lo decidirá. Ojalá suceda”.

Según el periodista Pablo Noya: “Ya el defensor había dado el primer paso con su baja cláusula, ahora se movió River y todos coinciden. Vuelve post Copa América”.

Por otro lado, la información del periodista Germán García Grova marca que: “Leo Ponzio puso a Germán Pezzella en video llamada con Jorge Brito. El Presidente de River le manifestó que si el defensor se decide y toma la decisión lo económico no será problema. El jugador redujo la cláusula de €50M a €4M”.

Germán Pezzella estaría cerca de volver a River