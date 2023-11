Riquelme habló tras la eliminación e hizo foco en las elecciones en Boca: “El socio la tiene muy fácil”

Juan Román Riquelme, actual vicepresidente y postulante a presidente de Boca Juniors por el oficialismo en las próximas elecciones del 2 de diciembre, insistió en que el socio “la tiene muy fácil” para decidir quién pretende que maneje los destinos del club en los próximos cuatro años.

“El socio de Boca la tiene muy fácil en las elecciones. El club ha crecido muchísimo en este tiempo. Ganamos en cuatro años la misma cantidad de títulos que consiguieron los anteriores dirigentes en ocho. Hicimos debutar muchos chicos en Primera División. Está todo muy claro”, descerrajó el ídolo xeneize, una vez consumada la eliminación del equipo en Córdoba, tras la derrota con Estudiantes de La Plata (2-3), por una de las semifinales de la Copa Argentina.

Sin nombrarlo en ningún momento, vice xeneize cargó sus dardos contra Mauricio Macri, extitular de la entidad y futuro candidato a vicepresidente por el binomio opositor que encabezará el empresario Andrés Ibarra: “El club creció muchísimo en lo deportivo, en lo económico. Tenemos 30 millones de pesos a favor en el balance, cuando nos dieron un club con deudas”, manifestó Riquelme en declaraciones a TyC Sports, en alusión a que durante el ciclo anterior que encabezaba el presidente Daniel Angelici “ni siquiera se pudo hacer un buen drenaje en la cancha, que se inundaba siempre”.

“La elección la vamos a ganar. Es la elección más fácil de la historia, es ser un club de fútbol o que te lo usen para hacer política”.



“Nadie habla de que trajimos a (Edinson) Cavani, una estrella del fútbol mundial. Se está dando vueltas permanentemente sobre lo mismo”, consideró el exestratega xeneize, quien participó de la conquista de tres Copas Libertadores (2000, 2001, 2007).

“Ganamos seis títulos en cuatro años. No invento nada. Estoy seguro de que el hincha de Boca vivirá una verdadera fiesta el 2 de diciembre votando en la Bombonera”, dijo.

#Riquelme "Ellos estuvieron 25 años en el club. La cancha se inundaba TODOS LOS AÑOS. Encima ellos LE VENDIERON EL CÉSPED DE LA CANCHA A LA GENTE, diciendo que arreglaron el drenaje.



Riquelme continuó con su ataque a la figura del candidato a vicepresidente en las próximas elecciones, de quien dijo que “pasaron 25 años en el club para utilizarlo políticamente”.

“Este señor (Macri) puso al dirigente (Angelici) que le permitió al rival de toda nuestra vida (River Plate) vivir los mejores cinco años de su historia deportiva en el período moderno” en referencia a la racha positiva que la entidad de Núñez sobre Boca, en el período 2014-2018, con derrota en final de Libertadores incluida en Madrid (1-3).

“Yo sabía 6 meses antes que nos íbamos a quedar sin el sponsor de Qatar Airways. El señor que quiere ser nuevo presidente (Ibarra) me dijo que si no le traíamos al 9 de la selección de Qatar para promocionarlo para el Mundial, nos quedábamos sin sponsor. Prefiero tener a (Marcos) Rojo, (Darío) Benedetto, (Edinson) Cavani en el plantel. Y no al 9 de Qatar que ni conozco su nombre?, cuestionó Riquelme.