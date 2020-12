Ricciardo decepcionado con la Fórmula 1

La Fórmula 1 llevó a cabo el fin de semana el Gran Premio de Bahréin, donde Romain Grosjean protagonizó un escalofriante accidente al pegar contra un guardrail y su auto prenderse fuego. Daniel Ricciardo, habló sobre este momento, y se mostró crítico contra la Fórmula 1 por repetir el golpe del francés en reiteradas ocasiones.

“Ya a 20 vueltas del final ya empecé a tener problemas. Pero para ser sincero, no deseo hablar de la carrera, quiero expresar mi decepción con la Fórmula 1 por haber emitido repeticiones constantes del accidente de Grosjean”, señaló Ricciado.

Y luego el australiano comentó: “Creo que es irrespetuoso y desconsiderado para su familia y las nuestras. Creo que la repetición la debían haber mostrado mañana o al final de la carrera, pero 100 y encima su onboard también cuando estamos compitiendo una hora después es solo buscar el entretenimiento. Podría no haber estado aquí fácilmente y su familia tendría que haberlo estado viendo todo el rato”.

Para concluir, Ricciardo sostuvo que no tenía muchas ganas de subirse nuevamente al Renault tras el impactante golpe de Grosjean: “No es divertido, no es cómodo. Todos nosotros... no creo que nadie hubiera dicho que teníamos ganas, ni que estuviéramos emocionados de volver a empezar la carrera. Pero solo quería decir que estoy muy descontento con la forma en la que la F1 ha escogido hacerlo. Él está bien y me alegro, pero que no lo hagan más”.