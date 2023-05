Respuesta de un campeón del mundo: la reacción de Paredes por los dichos de Lugano contra la Selección Argentina

Las explosivas declaraciones de Diego Lugano, excapitán de Uruguay, contra la Selección Argentina por su título en el Mundial Qatar 2022 generaron reacciones de todo tipo en el país. Los hinchas albicelestes se enojaron y saltaron con los tapones de punta, pero en el plantel de Lionel Scaloni se lo tomaron con gracia.

En las últimas horas, Leandro Paredes leyó los dichos del histórico defensor charrúa en un posteo del Instagram de TyC Sports y no pudo evitar contestarle. Su respuesta: cinco emojis de risa que rápidamente explotó en likes y comentarios.

La reacción de Paredes ante los dichos de Lugano. / Gentileza.

Qué había dicho Diego Lugano sobre la Selección Argentina

“A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los 5 penales que le dieron, 4 nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados. Eso es una realidad. Pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te creés que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso”, declaró en diálogo con Fútbol por Carve.

Diego Lugano sobre el Campeonato del Mundo de Argentina. 😳 pic.twitter.com/S11iTrzMmP — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) May 16, 2023

Durante la última Copa del Mundo, la Albiceleste contó con penales ante Arabia Saudita, Polonia, Países Bajos, Croacia y Francia de los cuales Lionel Messi cambió por gol todos menos el que fue atajado por Wojciech Szczęsny ante el conjunto polaco por la tercera fecha del grupo C.