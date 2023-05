Ramón Díaz anunció a través de un video que se va de Al Hilal luego de salir campeón: los motivos

Ramón Díaz fue protagonista esta semana luego de obtener la Copa del Rey de Arabia Saudita y llegar a la suma de 16 títulos de Helenio Herrera como el entrenador argentino más ganador de la historia.

Lo cierto es que en las últimas horas sorprendió al mundo del fútbol al anunciar su renuncia del Al Hilal de la liga de Arabia Saudita, en un conmovedor video en el que expone su duro presente en Medio Oriente.

Ramón Díaz ya no es más el técnico de Al Hilal, su hijo Emiliano lo sucede en el puesto. (AP)

“Primero quiero agradecer a los hinchas, a la administración, a los jugadores, por todo lo que me dieron, la oportunidad de estar en este gran club. Pero estoy viviendo un momento difícil, complicado, una situación, por eso tengo que regresar a Argentina para acompañar nuevamente a mi familia. Gracias a todo el mundo en Arabia Saudita, por cómo me han tratado, todo lo que me han dado. Les pido disculpas nuevamente, los quiero mucho y seguramente va a seguir ganando”, sentenció el exentrenador de River en un material audiovisual.

Los motivos por los cuáles Ramón Díaz se va del Al Hilal

Ramón Díaz se marcha del Al Hilal luego de obtener 5 títulos con el conjunto Saudí (Liga Profesional Saudí 2016/17, Copa del Rey 2017, Liga Profesional Saudí 2017/18 y 2021/22 y Copa del Rey 2022/23).

Si bien no lo expresó textualmente, lo cierto es que Ramón necesita regresar al país para acompañar a su hijo Michael, quien atraviesa un duro momento después de la muerte de su esposa, además del conductor de otro vehículo, en un siniestro vial en el que él mismo conducía, por lo que además afronta un proceso legal caratulado como doble homicidio culposo.

Emiliano Díaz le dejó un sentido mensaje a su hermano luego del accidente que protagonizó. (Web)

El choque frontal ocurrió el pasado 14 de marzo en las cercanías de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires y dejó como saldo el fallecimiento de Bárbara Oliver y Aldo Flaqué, y a Michael y su hijo Milo con heridas de baja consideración. El lamentable hecho dejó sin consuelo a la familia Díaz y si bien Ramón viajó en cuanto pudo para unirse a sus seres queridos pero sus compromisos laborales lo obligaron a volver a Asia rápidamente. Lo cierto es que tras finalizar la última copa con el equipo árabe, Díaz encontró el momento para dejar de lado la conducción del equipo y poder quedarse en la Argentina permanentemente. Su cargo, se estima, quedará en manos de su otro hijo y ayudante de campo, Emiliano.

