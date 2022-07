Racing y Sarmiento de Junín empataron en un partido salpicado por la polémica

En el contexto de la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Sarmiento de Junín empató con Racing de Avellaneda de local por 1 a 1, con goles de Jonathan Torres de penal y de Enzo Copetti, ambos en el segundo tiempo.

El partido no tuvo sorpresas iniciales y el primer tiempo se jugó como era de esperarse, con la Academia teniendo la pelota y el local metido atrás, tratando de cortarle los circuitos de juego, con muchos de sus jugadores tapando espacios. Esta táctica empleada por Israel Damonte fue muy eficaz y el visitante casi no ocasionó peligro, salvo en el final de esa tapa cuando sucedió una jugada que pudo haber sido penal para los de Avellaneda, pero el árbitro juzgó lo contrario y al VAR no lo corrigió, generando el malestar de los dirigidos por Fernando Gago.

El comienzo de la segunda etapa fue un tanto distinto y el Verde aprovechó un error en la cobertura de Facundo Mura y Lisandro López, que no dio la pelota por perdida, le ganó de mano a su marcador y mandó un centro atrás que encontró la mano de Insúa, transformando esa ocasión en penal para Sarmiento, que Torres cambió por gol, convirtiendo el 1 a 0.

A medida que transcurrió la segunda etapa, Sarmiento se refugió en su área y dejó espacios en el resto del campo, algo que le vino bien a la Academia, quien lo buscó por todos lados, hasta que un cabezazo de Copetti a los 30 minutos le dio la igualdad.

La Academia trató de lastimar por todos lados, ya con centros mas que con juego y aprovechando faltas innecesarias de un Sarmiento desesperado por mantener el resultado. Un par de disparos transformaron al arquero local en figura. Racing hasta quitó un volante defensivo y un lateral, para mandar al campo a un delantero y un volante ofensivo para ganar el encuentro. El resultado que se llevó el equipo de Fernando Gago no es el esperado, en definitiva, para sus aspiraciones, perdió dos puntos y no recuperó el jugo que supo tener la fecha pasada cuando goleó a Aldosivi por 5 a 0.