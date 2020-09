Quiroga se baja del Torneo Regional Amateur

El técnico Alfredo Tizza que fue quien armó el plantel del Sport club Quiroga, cuya institución está invicta en el Torneo Federal Amateur, le dio la noticia a sus jugadores y se despidió, agradeciendo también por el grupo de wahtsaap que tenían de jugadores, dirigentes y la gente el azul de calle El Pino. Sucede que la institución decidió bajarse de la competencia nacional, por lo que Mendoza tendrá un club menos que busque llegar al Torneo Federal A, si el campeonato se reanuda en lo que queda del año o bien, en 2021. “Debido a la noticia que salió en las redes, no había hablado con los jugadores del tema, muchísimas gracias a todos. Estoy de acuerdo que arreglar el club está bien y que el Federal es un gasto enorme”, afirmó el ahora ex DT de Quiroga.

En el texto, además dijo: “Se me comunicó entre semana que no se iba a jugar el Federal por lo económico y me parece bien ya que el club no está en condiciones de afrontar tremendo gasto, y ha optado por seguir arreglando la cancha. Solamente tengo palabras de agradecimiento para este grupo de jugadores. Lo que nos propusimos, lo logramos. Creo que fue un conjunto de muchas cosas, utileros, cuerpo técnico, jugadores y donde todos trabajamos para ser los mejores. Me voy feliz y con una experiencia inolvidable, habiendo dejado todo y siendo transparente con todos. Hice todo lo que pude y no me guardé nada. Será un grupo inolvidable y jamás igualable. Espero donde me toque estar poder contar con ustedes, de lo contrario, todo el éxito del mundo”.

“Sin ustedes nada hubiese sido igual. Me llevo grandes amigos y profesionales, estoy agradecido a la vida, a Dios y a toda la gente del club que me dio la posibilidad de vivir esto tan increíble que fue Quiroga en el 2019 y 2020. Un abrazo para todos y nos volveremos a ver en una cancha, donde somos felices”, agregó.

“Gracias a la comisión directiva, a Silvina (tesorera) por el aguante de siempre, a Tucho (presidente) por haberme dado la oportunidad de dirigir y por el aguante. Me hubiese gustado despedirme en una cancha, pero bueno, esto nos superó a todos y entiendo la realidad y las prioridades del club. Soy un hincha más y siempre que pueda iré a ver a mi Pañuelito Azul querido. Gracias y les deseo todos los éxitos del mundo. Quiero que se queden con la tranquilidad que de mí solamente serán palabras de agradecimiento por estos dos años increíbles que viví en el club. Abrazos y Dios los bendiga”, cerró.

Opinan los protagonistas

Julián Martín: “Fue una decisión de la comisión directiva. Alfredo Tizza se comunicó con nosotros, dio la cara y nos dijo por el grupo de Whatsapp, que iba a dar un paso al costado. De la dirigencia nadie se comunicó conmigo y con nadie. En lo personal, el pase es mío, y está en Quiroga hasta fin de año, pero buscaré sacarlo y debo hablar con alguien para eso”, comentó el volante. Por su lado, el arquero Gabriel González, aportó: “Es complicada la situación para el club. Los recursos son pocos y es difícil juntar para jugar un Torneo Federal. Uno lo venía venir a esta decisión, y como jugador, duele. Queríamos volver a jugar, pero si uno se pone del lado de la institución por ahí es acertado porque decidieron apostar a mejorar las instalaciones del club”. En tanto que el delantero Emiliano Sosa, manifestó: “Nos encontramos tristes. Queríamos seguir jugando. Teníamos grandes esperanzas y a la vez, es entendible por la situación que se está atravesando en nuestro país, que no se tiene ingresos y no se puede seguir así”.

¿Qué pasará con la categoría?

El pasado jueves los dirigenes se comunicaron vía Zoon, y empezaron a planificar el futuro de una divisional cuyos entrenamientos estaban pactados para que arrancaran el próximo mes de octubre (en un principio ibva a ser el pasado 7 del corriente), aunque luego esa idea empezó a declinar debido al crecimiento de contagios de coronavirus a lo largo y ancho del país. En consecuencia, tras la decisión del Sport Club Quiroga, Mendoza solamente tendrá representación con Fundación Amigos por el Deporte, Atlético San Martín y Bowen de Alvear. De todas maneras, se informó que el Consejo Federal recibió la notificación que el 75 % de los equipos participantes para la segunda etapa de la competencia, solicitaron la continuidad del Torneo en el año 2021. Cabe recordar que según se informó días atrás, en los primeros días de octubre se determinará si el certamen se jugará en lo que resta del 2020 o si se pospone para el 2021. Más allá de esos, son muchos los clubes que decidieron bajarse, como el Pañuelito Azul de San Rafael. De la misma forma, de confirmarse que la actividad no vuelva este año, la programación del campeonato quedará diferida para el segundo semestre del año que viene debido a la modificación en los calendarios de temporada en todas las categorías del fútbol argentino donde los torneos se jugarán de Enero a Diciembre. Quienes logren los ascensos del Regional a fines del 2021, jugarán inmediatamente el Federal A en Febrero de 2022.