Quiénes son los refuerzos que Independiente Rivadavia y Maipú sumaron para la segunda rueda de la Primera Nacional

Independiente Rivadavia y Deportivo Maipú comenzarán la segunda rueda de Primera Nacional con algunas caras nuevas, tras el breve impass que tuvieron el puntero de la Zona B, Independiente y su escolta, Maipú.

El sábado, desde las 17, los Azules recibirán Aldosivi de Mar del Plata, buscando continuar la enorme racha positiva en la que ha sumado 5 triunfos consecutivos y no conoce la derrota desde hace 12 fechas.

En el mercado de pases, el equipo dirigido por Alfredo Berti ha incorporado dos refuerzos hasta el momento. Se trata del delantero Brian Visser, quien llega desde Independiente de Chivilcoy, que milita en el Federal A.

Visser, si bien llega de jugar en una categoría menor, tuvo su paso por la Primera Nacional cuando vistió los colores de Alvarado y Villa Dálmine. El delantero tiene 29 años y es nacido en Lincoln, Buenos Aires.

Independiente entrenó en el camping de Pueblo Nuevo y, junto al grupo ya lo hizo, el volante Julián Ascacibar. El otro refuerzo que se sumó desde Estudiantes de La Plata. Este jugador de 22 años, salido de la cantera del Pincha, es volante central pero también puede desempeñarse hacerlo por la banda izquierda. Julián Ascacibar, hermano de Santiago, se sumó a préstamo por 6 meses y con opción de compra.

Los del Parque podrían sumar otro delantero paraguayo, Iván Valdéz -28 años- quien actualmente es jugador de Tacuary Football Club.

Mientras que, no continuarían en el plantel Azul, o no serán tenidos en cuenta por el entrenador: Gianfranco Manrique, Rafael Sangiovani, Facundo Giacopuzzi, Jeremías Ramírez, Gustavo Aranda y Luciano Paz.

Larrondo y Ozuna llegaron al Deportivo Maipú

El Deportivo Maipú presentó a Marcelo Larrondo como su flamante refuerzo / Prensa Deportivo Maipú.

Deportivo Maipú, que el lunes próximo visitará a Chaco For Ever, ha sumado dos incorporaciones: el experimentado delantero Marcelo Larrondo (ex River Plate, Rosario, Defensa y Justicia, Fiorentina, Audax Italiano de Chile, entre otros) y el reciente llegado Emiliano Ozuna, un extremo zurdo que viene de jugar en Sol de América de Paraguay.

La única baja hasta el momento en el Botellero sería la de Luciano Vera, quien está negociando su salida del club a un equipo del Federal A.

“Estamos muy contentos con la llegada de Ozuna. Está superando una lesión que venía arrastrando y que no le permitió jugar estos meses, pero lo vamos a tener en plenitud en cualquier momento. Estoy contento con los refuerzos. Estamos viendo si sumamos uno más, pero la verdad, el mercado está difícil”, señaló, Luis García, el DT de Maipú.

“Lo cierto es, que las grandes ausencias que esperábamos tener, no han sucedido. El equipo hoy tuvo día libre. Entrenamos el lunes y a partir de este miércoles ya no frenamos hasta el día sábado, que viajamos a Chaco por la tarde en micro. Entrenamos el domingo por la tarde en Sarmiento de Resistencia, para esperar el partido del lunes”, aseguró el entrenador Cruzado, Luis García.