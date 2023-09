Quién es la estrella del mundo de UFC que se puso la camiseta de Godoy Cruz

En las últimas horas apareció la foto de una estrella del UFC con la camiseta de Godoy Cruz y los hinchas del Tomba deliraron en redes sociales.

Es que Santiago Ponzinibbio, peleador argentino de artes marciales mixtas que actualmente compite en la categoría de peso wélter de Ultimate Fighting Championship, posó con la 10 del Expreso y todo gracias a Pablo Torres, líder de la banda mendocina Don Torres.

Pablo se encuentra en Estados Unidos en una gira que pasó por Miami y allí fue a visitar a su amigo al gimnasio: “me gusta todo lo que tiene que ver con las artes marciales mixtas porque mi viejo fue instructor y un día le empecé a escribir, me contestó, le pasé mi música, le gustó y ahí conectamos”, cuanta Pablo desde un tren que Nueva York, junto a otro menduco como el pianista Pablo Cafici.

“Estoy de gira por Nueva York y Pensilvania, pero cuando estuve en Miami le escribí a Santiago y me invitó al gimnasio”, contó y además quedó sorprendido por poder entrar y ver el trabajo del American Top Team.

“Antes de viajar se me ocurrió llevarle una camiseta de Argentina, pero un amigo me dijo que le llevara una camiseta de Godoy Cruz y como soy hincha me pareció la mejor idea. Así que me contacté con la gente de Fiume y de Cerutti y me dieron la camiseta y le estamparon su nombre y el número 10″, asegura Pablo que además de tocar está grabando su cuarto disco que se llamará “Este suelo”.

Este regalo le encantó a Ponzinibbio porque llegó en un omento especial: “estuve con Santiago el lunes y el martes era su cumpleaños, así que le caí con la camiseta y un vino. Los regalos le gustaron tanto que se fue con la camiseta puesta”.