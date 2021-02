Quién es “El Loco” Montenegro la gran apuesta para la segunda temporada de Masterchef Celebrity

Una nueva temporada de Masterchef Celebrity tendrá lugar este año en la pantalla de Telefé con varias figuras del espectáculo y del deporte. La producción del reality conducido por Santiago del Moro sorprendió al confirmar para este segundo ciclo la participación de Hernán “El Loco” Montenegro, ex basquetbolista argentino, exjugador del Seleccionado y primer argentino en sellar su nombre en la NBA.

Jugó en Philadelphia en Estados Unidos, Italia, Venezuela, Puerto Rico y Chile. Se retiró a los 44 años, en el 2010, y comenzó a acercarse a los estudios de TV. Desde el año pasado forma parte de “Concentrados en red” que se emite por DeporTV.

El ex basquetbolista de más de 2 metros de altura, y de 54 años, tiene un presente exitoso, aunque no siempre fue así: “El básquet me salvó la vida” , declaró más de una vez, debido a su pasado oscuro vinculado a las drogas y hasta con un intento de suicidio.

El "Loco" mide 2,06 y fue el primer en jugar en la NBA, precisamente en Philadelphia, aunque no lo hizo oficial.

Para este reality, Montenegro sedujo a la producción tenerlo como personaje, por su historia de vida, como lo hico el “Turco” García en la primera edición. Y la propuesta, también fue bien recibida por el ex deportista.

Ahora, luego de su exitosa carrera en el básquet nacional e internacional buscará coronarse pero no en una cancha, dribleando y repicando una pelota. Lo hará detrás de una mesada y con una sartén en la mano.