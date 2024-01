Quién es el goleador que la rompe en Europa, lo quiere el Real Madrid, pero su sueño es jugar en Boca

Boca Juniors siempre es protagonista de los mercados de pases y el puesto de delantero es uno donde siempre busca reforzarlo con nombres de jerarquía. Es por ello que el xeneize amaneció con una noticia alentadora de cara al futuro y se debe al sueño de un futbolista que atraviesa un gran momento de forma.

Se trata del delantero del Feyenoord de Países Bajos Santiago Giménez, hijo del ex futbolista de Boca Christian “Chaco” Giménez, expresó su deseo de jugar con la azul y oro en un futuro.

“Me gustaría jugar en Boca. Mi papá jugó en Boca y desde niño me inculcó esta pasión. Sería un sueño para mí. Primero quiero hacer mi carrera en Europa. Quiero disfrutar. Después si se da, obviamente que me encantaría”, expresó el delantero naturalizado mexicano.

Santiago Giménez (11), delantero de la selección mexicana, reacciona durante el segundo tiempo del partido de la Copa Oro de CONCACAF en contra de Qatar, el domingo 2 de julio de 2023, en Santa Clara, California. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)

Además, el goleador surgido de las Inferiores de Cruz Azul de México e integrante del seleccionado de aquel país indicó: “La gente piensa que tengo que ser de uno u otro. Soy de los dos. Son países diferentes. Tengo a mi padre que desde niño me inculcó ser de Boca pero a mí personalmente me tocó vivir en Cruz Azul y me hice hincha. Soy fanático de los dos”.

Recordemos que el “Chaco” vistió la camiseta del conjunto argentino entre 1998 y 2002, período en el que disputó 87 partidos y convirtió 10 goles. Además, ganó tres títulos locales (Apertura 1998, Clausura 1999 y Apertura 2000) y tres internacionales (Libertadores 2000, Intercontinental 2000 y Libertadores 2001).

Christian "Chaco" Giménez, padre de Santi Giménez

Por su parte, Santi encabeza actualmente la tabla de goleadores de la Eredivisie con 18 tantos, junto al griego Vangelis Pavlidis, que milita en el AZ Alkmaar. Esta gran forma le ha valido el interés de poderosos equipos del viejo continente, como Real Madrid y Tottenham, aunque todo indica que no se moverá del club neerlandés hasta final de temporada.