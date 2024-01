Diego Martínez, su primera foto como DT de Boca, el refuerzo sorpresa y la figura que quiere volver

Boca comenzó este martes su pretemporada en el predio de Ezeiza y ya se pudo observar la primera imagen de Diego Martínez con la vestimenta de entrenamiento del club de La Ribera.

Alrededor de las 7:30 de la mañana, el flamante DT y sus colaboradores se encontron con por primera vez con los futbolistas, con ausencia del colombiano Frank Fabra, mientras que dijeron presente Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Valentín Barco, Nicolás Valentini y Leandro Brey, pero solo para realizarse los estudios médicos correspondientes y luego sumarse a los trabajos con la selección argentina sub-23 a cargo de Javier Mascherano.

Recordemos que la llegada de Martínez a Boca estuvo rodeada de un conflicto con Huracán, club con el que tenía contrato y rescindió con seis meses de anticipación, por lo que tuvo que entregar una cuantiosa suma de dinero al Globo. El entrenador fue presentado el pasado viernes por la noche como el técnico de Boca a través de las redes sociales.

Martínez y su cuerpo técnico pondrán primera este martes en Boca (Foto: Prensa Boca).

Las bajas y los refuerzos del nuevo Boca de Martínez

El arranque de año comenzó con la información de un posible refuerzo que no estaba en el radar y es el de Cristian Lema, defensor de Lanús, que está muy cerca de convertirse en jugador de Boca. El central de 33 años tomó la decisión de no seguir en Lanús más allá de tener contrato hasta fines de 2024, no se presentó a la pretemporada y ejecutará la cláusula de salida.

Hay que decir que en el mismo puesto se produjo la salida de Facundo Roncaglia el club estaría por transferir a un club de Paraguay a Bruno Valdez, y también cuenta con una oferta de un club italiano por Nicolás Valentini.

Además, el club arrancó esta etapa con la presencia de 18 futbolistas que vuelven de sus respectivos préstamos, entre los que figuran Aaron Molinas y Agustín Obando, a quienes el DT ya dirigió en Tigre. También se destacan los nombres de Renzo Giampaoli, defensor que estuvo en Quilmes; Maximiliano Zalazar, de Platense; y Gonzalo Maroni mediocampista titular en San Lorenzo.

Ever Banega encamina su regreso a Boca desde el fútbol de Arabia Saudita. (Instagram Ever Banega)

Por último, hay que destacar el posible regreso de Éver Banega, quien ya le informó a Al Shabab de Arabia Saudita que no seguirá y tratará de interrumpir su contrato, que vence el 30 de junio de 2024. Hay que decir que la dirigencia boquense ya tiene arreglado el contrato con el volante, de 35 años, nacido en el club de la Ribera, quien se despidió el sábado pasado de su equipo en la victoria por 1 a 0 ante Al Wheda por la Liga Saudí. Para ello, el volante vuelva a ponerse la camiseta azul y oro, deberá pagar 4 millones de dólares para quedar en libertad de acción. Las negociaciones apuntan a acordar una cifra inferior, mientras Banega está en Punta del Este descansando a la espera de las novedades.

La figura de Boca que quiere regresar

Wilmar Barrios, mediocampista colombiano que tuvo un destacado paso por Boca Juniors, fue ofrecido por su representante para volver a vestir la camiseta azul y oro debido a que no está cómodo con su situación actual en el Zenit de Rusia y quiere salir del club para retornar al fútbol argentino.

Esto podría darse si se produce la baja de su compatriota Jorman Campuzano, que apenas jugó 17 partidos esta temporada y no consiguió ganarse la titularidad en Boca.